AA Gent is eerste halvefinalist in Croky Cup na eenvoudige zege op Stayen, Dompé absolute uitblinker bij Buffalo’s RN/XC

18 december 2018

22u37 13 STVV STV STV 1 einde 3 GNT GNT KAA Gent Beker van België AA Gent gaat vanavond dik verdiend de trommel in voor de loting van de halve finales van de beker. De Buffalo’s speelden op STVV hun beste match van het seizoen: 1-3. Plots konden ze ook weer rekenen op Jean-Luc Dompé.

AA Gent kende tot nu toe een grijs seizoen, maar op Stayen leverden de Buffalo’s een prestatie waar heel de club zich aan op kan trekken. Gent overtroefde Sint-Truiden, dat dit seizoen thuis nog niet verloren had. Gent voetbalde sterk als ploeg, maar kon vanuit het niets ook rekenen op Dompé, die de voorbije maanden nog nauwelijks aan de bak kwam. Op het kunstgras van Stayen kreeg de 23-jarige flankspeler nog eens een kans. En jawel: meneer Dompé toverde zowaar twee goals en een assist uit zijn hoge hoed.

Jess Thorup had niets aan het toeval overgelaten voor de kwartfinale op STVV. De Gentse coach trok maandag al op afzondering met zijn ploeg en trainde ‘s avonds op het kunstgrasveld van Stayen. “Om aan het veld te wennen”, had Jess Thorup gezegd, maar fijntjes had de Deen er aan toegevoegd dat die voorbereiding ook een signaal mocht zijn naar zijn spelers toe. Wel, dat signaal was aangekomen. Gent voetbalde niet alleen gretig, maar ook goed. Yannick Thoelen moest wel al vroeg ingrijpen op een verraderlijk schot van Acolatse, maar dan trok Gent het spel naar zich toe.

Al snel leek Teixeira een overtreding nodig te hebben om een bedrijvige Yaremchuk aan de rand van de rechthoek de doorgang te beletten, maar scheidsrechter Van Driessche zag er geen graten in en er was geen VAR om hem te corrigeren. Thorup had aangekondigd dat hij ook in zijn spelerskeuze rekening zou houden met het synthetisch veld, maar uiteindelijk moest alleen Andrijasevic wijken voor de kleine en vinnige Dompé. Die voelde zich op links in zijn sas op het kunstgras van Stayen, net als Dejaegere op rechts en Chakvetadze - in een centrale rol.

Gent was niet alleen de best voetballende, maar ook de gevaarlijkste ploeg. Yaremchuk krulde de bal slechts centimeters naast, Dompé zette Steppe aan het werk met een vrijschop in de korte hoek en Dejaegere miste zowaar een goeie kans met de kop. Uiteindelijk kreeg Gent voor de rust toch wat het verdiende: na een fout van Endo op Rosted joeg Dompé de bal vanuit een vrije trap ongrijpbaar over de muur. Het Franse woelwater - slechts twee keer aan de aftrap in de competitie - werd de voorbije maanden meermaals verguisd, maar uitgerekend in de voor Gent zo belangrijke beker bedankte hij Thorup - wat een heerlijke goal. Toen een schot van Dejaegere luttele minuten later afweek, moest Steppe met moeite de verdubbeling van de Gentse voorsprong voorkomen.

AA Gent domineerde niet alleen, het gaf ook weinig weg. Bovendien bewees Thoelen nog maar eens dat AA Gent op hem kan rekenen. Hij pareerde een afstandsschot van De Sart met verve en ging op slag van rust ook uitstekend in de voeten van diezelfde De Sart. Het waren zeldzame prikken van STVV, voor wie de beker niet zo’n grote prioriteit leek als voor de Buffalo’s. Marc Brys liet Garcia, Botaka en Boli rusten in het vooruitzicht van de komst van KV Kortrijk, nu zaterdag. Met de plaats waar Sint-Truiden staat in de competitie, kunnen we ons voorstellen dat daar het hoofddoel ligt. STVV was ook minder fel in de duels dan die van AA Gent, die goed gedirigeerd werden door Vadis Odjidja.

STVV pruttelde na de rust even tegen met een schot van Kamada, maar Thoelen gaf geen krimp. Rond het uur deed AA Gent de boeken dicht. Dompé verstuurde eerst een voorzet naar de tweede paal, waar Roman Yaremchuk binnen kopte. Minuten later maakte Dompé er zelf 0-3 van, met een knap schot vanaf zijn linkervoet zowaar. De late tegentreffer van Boli was er eentje voor de statistieken.