1B-ploeg in finale Croky Cup: Malinwa treft Union in halve finale, Gent versus Oostende GLA/GVS

19 december 2018

23u49 3

Meteen na het laatste fluitsignaal werd er geloot voor de halve finales van de Croky Cup. KV Mechelen neemt het op tegen reeksgenoot Union, terwijl AA Gent die andere eersteklasser KV Oostende in de ogen kijkt. Tussen 22 en 24 januari 2019 staan de heenwedstrijden op het programma. Een week later volgen de returns. KV Mechelen en AA Gent spelen eerst thuis, de terugduels vinden plaats bij Union en in Oostende. De finale is op 1 mei, zoals gebruikelijk in het Koning Boudewijnstadion.

Met KV Mechelen of Union stoot er dus een club uit 1B door naar de finale van de Croky Cup. Het zal de zevende keer zijn dat een niet-eersteklasser in de eindstrijd staat. Een overzicht:

1926-1927 Cercle Brugge-Tubantia (III) 2-1

1955-1956 RC Doornik (II)-CS Verviers (II) 2-1

1969-1970 Club Brugge-Daring Brussel (II) 6-1

1973-1974 SV Waregem-SK Tongeren (II) 4-1

2000-2001 Westerlo-Lommel (II) 1-0