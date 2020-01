‘t Is weer prijs met Didier Lamkel Zé nadat hij tot woede van Bölöni penalty opeist, mist en meteen na zijn vervanging het stadion verlaat: “Sorry” ODBS/MVS

23 januari 2020

06u45 20 Croky Cup Didier Lamkel Zé heeft zijn stilaan erg twijfelachtige reputatie vanavond opnieuw alle eer aangedaan. De Kameroener eiste even voor het uur een penalty op bij een 0-0-stand, alleen om die te missen. Iets later verliet hij na zijn vervanging meteen het stadion. “Nogmaals sorry aan de ploegmaats en de fans”, reageerde hij op Instagram. Dat terwijl de ploegmaats het één voor één gehad hebben met hem.

Consternatie op de Bosuil. Lang liep Antwerp zich tijdens de heenmatch van de halve finale van de Cup stuk op de stugge verdediging van Kortrijk. Tot Golubovic een duidelijke penaltyfout maakte op de infiltrerende linksachter Juklerød. Een kolfje naar de hand van Refaelov denk je dan: zijn vijf penalty’s dit seizoen in de competitie, zette hij alle vijf om. Of naar de hand van Mbokani: drie op vier. Of Mirallas, dan toch: één op één. Maar neen, niemand minder dan Lamkel Zé eiste de bal op. Mbokani keek het met ongeloof aan en schudde het hoofd, langs de zijlijn molenwiekte een woedende Bölöni. Arslanagic kwam de Kameroener nog even toeschreeuwen dat hij het zich niet kon veroorloven om deze te missen.

Toch was net dat wat Lamkel Zé deed, nadat hij de bal nog even extra had goedgelegd. Te doorzichtig naar de linkerhoek op halve hoogte, perfect voor doelman Adam Jakubech die de goeie hoek had gekozen. Tot afgrijzen van, tja, van wie allemaal? Bölöni geloofde zijn ogen niet, zwaaide met de armen. ‘Was dit nu écht gebeurd? Had Lamkel Zé getrapt en gemist?’ Oh jawel.

Groot was het ongeloof, niet in het minst bij Refaelov. Die maakte bij zijn vervanging even nadien Bölöni duidelijk wat hij van de nieuwste frats van Lamkel Zé vond. Toen Stojanovic er daarna erg verrassend 0-1 van maakte, werd de avond van Lamkel Zé er nog wat pijnlijker op. Waarna Bölöni de Kameroener ook naar de kant haalde. Onder een fluitconcert van de thuisfans trok hij meteen de tunnel richting kleedkamer in. Mbokani maakte nog gelijk, maar Antwerp moet in de return binnen twee weken in Kortrijk vol aan de bak. En dat zonder Dieu, die vanavond de gele kaart te veel slikte.

Ja, er is een probleem-Lamkel Zé. Niet alleen omdat hij de penalty miste, maar ook omdat de anderen (lees: Refaelov en Mbokani, nvdr) niet op hun strepen stonden Laszlo Bölöni

Nog tijdens de match naar huis

Refaelov, achteraf: “Laat ons stoppen met over Lamkel Zé te praten.” Goeie poging om de rangen te sluiten, maar een fase die ongetwijfeld nog een staartje krijgt. Achteraf kwamen we immers te weten dat Zé nog tijdens de match naar huis was vertrokken. “Dat we hem niet meer zagen, getuigt van nul respect”, klonk het in de kleedkamer.

Wat later excuseerde Lamkel Zé zich wél, niet verrassend langs zijn lievelingsmedium, Instagram. ‘Het spijt me voor de penalty. Ik excuseer me aan de ploeg en aan de supporters’, konden we lezen. “Hij had het beter in ons gezicht gezegd, want met z’n Instagram altijd... Ik volg hem al niet eens meer”, aldus een ploegmaat. Het moge duidelijk zijn: de Antwerp-kleedkamer is hem kotsbeu.

“Er zijn er twee die moeten trappen, Refaelov of Mbokani”, klonk Faris Haroun. “Tenzij een andere speler zich goed voelt en de bal neemt en de anderen het ermee eens zijn... Maar als je dán mist, moet je de consequenties dragen. Zeker als je eigenlijk niet goed in de match zat, is dit erg. Ja, dit wordt nog besproken.”

Refaelov: “We zullen dit binnenskamers oplossen”

Bölöni: “De anderen misten moed”

Zo gaf Bölöni grif toe “dat er een probleem Lamkel Zé is”. Bölöni: “Niet alleen omdat hij de penalty miste, maar ook omdat de anderen (lees: Refaelov en Mbokani, nvdr) niet op hun strepen stonden.”