't Is weer prijs met Didier Lamkel Zé nadat hij tot woede van Bölöni penalty opeist en mist: "Sorry"

23 januari 2020

22u34 18 Croky Cup Didier Lamkel Zé heeft zijn stilaan erg twijfelachtige reputatie vanavond opnieuw alle eer aangedaan. De Kameroener eiste even voor het uur een penalty op bij een 0-0-stand, alleen om die te missen. “Nogmaals sorry aan de ploegmaats en de fans”, reageerde hij al op Instagram.

Consternatie op de Bosuil. Lang liep Antwerp zich tijdens de heenmatch van de halve finale van de Cup stuk op de stugge verdediging van Kortrijk. Tot Golubovic een duidelijke penaltyfout maakte op de infiltrerende linksachter Juklerød. Een kolfje naar de hand van Refaelov denk je dan: zijn vijf penalty’s dit seizoen in de competitie, zette hij alle vijf om. Of naar de hand van Mbokani: drie op vier. Of Mirallas, dan toch: één op één. Maar neen, niemand minder dan Lamkel Zé eiste de bal op. Mbokani keek het met ongeloof aan en schudde het hoofd, langs de zijlijn molenwiekte een woedende Bölöni. Arslanagic kwam de Kameroener nog even toeschreeuwen dat hij het zich niet kon veroorloven om deze te missen.

Toch was net dat wat Lamkel Zé deed, nadat hij de bal nog even extra had goedgelegd. Te doorzichtig naar de linkerhoek op halve hoogte, perfect voor doelman Adam Jakubech die de goeie hoek had gekozen.

Ja, er is een probleem-Lamkel Zé. Niet alleen omdat hij de penalty miste, maar ook omdat de anderen (lees: Refaelov en Mbokani, nvdr) niet op hun strepen stonden Laszlo Bölöni

Groot was het ongeloof, niet in het minst bij Refaelov. Die maakte bij zijn vervanging even nadien Bölöni duidelijk wat hij van de nieuwste frats van Lamkel Zé vond. Toen Stojanovic er daarna erg verrassend 0-1 van maakte, werd de avond van Lamkel Zé er nog wat pijnlijker op. Waarna Bölöni de Kameroener ook naar de kant haalde. Onder een fluitconcert van de thuisfans trok hij meteen de tunnel richting kleedkamer in. Mbokani maakte nog gelijk, maar Antwerp moet in de return binnen twee weken in Kortrijk vol aan de bak.

Refaelov, achteraf: “Laat ons stoppen met over Lamkel Zé te praten.” Goeie poging om de rangen te sluiten, maar een fase die ongetwijfeld nog een staartje krijgt.

Refaelov: “We zullen dit binnenskamers oplossen”

Bölöni: “De anderen misten moed”

Zo gaf Bölöni grif toe “dat er een probleem Lamkel Zé is”. Bölöni: “Niet alleen omdat hij de penalty miste, maar ook omdat de anderen (lees: Refaelov en Mbokani, nvdr) niet op hun strepen stonden.”

Lamkel Zé betuigt spijt

Op zijn Instagram trok Lamkel Zé het boetekleed aan. En lijkt hij er al vanuit te gaan even langs de kant geschoven te worden. “Sorry voor de penalty. Ik hoop erbij te zijn in de terugmatch (we gaan er alles aan doen om die finale te spelen). Nogmaals, sorry aan de ploegmaats en de fans. We zijn samen. DLZ”