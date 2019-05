‘Mea culpa’ van Thorup geapprecieerd bij Gent Rudy Nuyens

03 mei 2019

09u17 0 Beker van België AA Gent heeft zichzelf in een crisis gedompeld met de nederlaag in de bekerfinale tegen KV Mechelen. De toekomst van Jess Thorup oogt onzeker, maar het ‘mea culpa’ van de coach wordt geapprecieerd bij AA Gent.

We hebben wel eens verliezende coaches meegemaakt die wezen naar een falende doelman of spits, de niet-naleving van het tactisch plan of het gebrek aan kwaliteit van hun spelersgroep, maar Jess Thorup sloeg na de nederlaag tegen KV Mechelen ‘mea culpa’. Hij verontschuldigde zich bij de Gentse fans met een duidelijke ‘I’m sorry’. Vorige week gaf de Deen in een interview met deze krant ook al te kennen dat hij vond dat hij in de spiegel moest kijken, omdat hij de intensiteit van play-off 1 onderschat had.

«Dat is niet mijn stijl», zegt Trond Sollied, die in 2005 de bekerfinale met favoriet Club Brugge verloor van Beerschot (2-1). «Ik zou niet naar de supporters gaan, want die zien zelf ook wat ze zien als je verliest. Maar Thorup is een ander type, ik zeg niet dat zijn aanpak beter of slechter is dan de mijne. Ik vind: als je verliest, moet je als coach je energie uit andere zaken halen. Ik haal die bij degenen die me het meest na staan, met name bij mijn familie. Of Thorup hiermee zijn status en autoriteit aantast, is geen vraag voor mij, maar voor het bestuur van AA Gent.»

Ivan De Witte heeft de houding van Thorup tegenover de fans alvast kunnen appreciëren. «Ik vind dat onze coach vanuit zijn standpunt een correcte houding aangenomen heeft tegenover onze grote groep supporters die ontgoocheld zijn», zegt de voorzitter van AA Gent.

Of die houding Thorup ook met het oog op volgend seizoen in het zadel houdt, is niet duidelijk. Feit is wel dat de Deen populair blijft bij heel veel fans van AA Gent en dat hij ook op de steun van het overgrote deel van zijn spelersgroep kan rekenen. Ook in bestuurskringen gaan er stemmen op om Thorup na dit seizoen verder te laten werken, vanuit de wetenschap dat de Deen zes maanden geleden de ploeg overnam in crisis en in het midden van een lopend seizoen. Ook het argument dat AA Gent eindelijk nog eens nood heeft aan continuïteit, komt daarbij op tafel. Maar of dat Thorup effectief aan boord houdt, zou kunnen afhangen van de manier waarop AA Gent zich herpakt in de weken die komen, zeker nu er mogelijk nog een levenslijn naar Europees voetbal is via de vijfde plaats.