"Is er een ref aanwezig?": Scheidsrechters blesseren zich, stadionomroeper vindt reddende engel in publiek Glenn Van Snick

22u32 156 BELGA

Hilariteit in het AFAS Stadion. Doordat twee scheidsrechters - eerst een lijnrechter en nadien ref Dierick zelf - een blessure opliepen, lag de match tijdens het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk even stil. De stadionomroeper vroeg of er een scheidsrechter in het publiek zat, tot groot jolijt van de aanwezige meute. Na een tijdje diende zich een supporter - ene Luc Bosmans - aan, waarna de match - die intussen bezig was aan de verlengingen bij een 1-1-stand - weer kon doorgaan. Geen alledaags tafereel, toch?

BELGA reS

BELGA

Photo News

Photo News

Photo News

BELGA

BELGA