"De mooiste match ooit", forfaitscore en grote frustraties: dit waren de vorige bekerkrakers tussen Anderlecht en Club

19 december 2019

11u25 0 Croky Cup In Spanje hadden ze gisteren de Clásico, in België hebben we vandaag Anderlecht-Club Brugge. De twee grootmachten van ons voetbal nemen het tegen elkaar op in de kwartfinales van de Croky Cup. Hoe verliepen de vorige cupmatchen tussen de twee rivalen? Een overzicht.

14 april 1968 (achtste finales): Club-Anderlecht (1-0)

De eerste bekerontmoeting tussen Club Brugge en Anderlecht dateert van 1968. Net voor het uur opent Walter Loske de score voor blauw-zwart. ‘t Is meteen ook het enige doelpunt in de achtste finale. Feest alom in het Albert Dyserynckstadion, ofwel ‘De Klokke’.

19 maart 1969 (zestiende finales): Club-Anderlecht (2-1)

Een jaar later nemen beide teams het opnieuw tegen elkaar op in de Beker van België. De Brusselaars, gebrand op revanche, komen al snel op achterstand na een treffer van Pierre Carteus. In minuut 72 hangen Paul Van Himst en co de bordjes weer gelijk. Tom Nordahl scoort voor paars-wit, maar nadien legt Carteus met z’n tweede van de avond de 2-1-eindstand vast. ‘De Klokke’ danst wederom van de pret.

26 mei 1976 (halve finale): Anderlecht-Club (4-1)

Geen drie op een rij, dachten ze bij Anderlecht. Paars-wit liet op 26 mei 1976 vier keer de netten trillen. Aan het kanon bij de Brusselaars: François ‘Swat’ Van der Elst, Rob Rensenbrink, Gilbert ‘Gille’ Van Binst en Peter Ressel. De talentvolle Ulrik Le Fèvre treft raak voor Club Brugge. Eindstand: 4-1.

12 juni 1977 (finale): Club-Anderlecht (4-3)

In 1977 kruisen Club en Anderlecht voor het eerst de degens in de finale van de Beker van België. Arie Haan pakt al snel uit met een wereldgoal, en op het kwartier maakt ‘Swat’ Van der Elst er 0-2 van. Nadien trillen de netten in de eerste helft nóg drie keer: Raoul Lambert, Ludo Coeck en Ulrik Le Fèvre scoren. Anderlecht leidt halverwege met 2-3.

Na de pauze zet Club de scheve situatie recht. Roger Davies is met twee doelpunten in de tweede helft de grote held van blauw-zwart: 4-3. “Dit was de mooiste bekerfinale die ik ooit zag. Het was propagandavoetbal”, vertelde de legendarische commentator Rik De Saedeleer.

Nog een anekdote: Le Fèvre sprak tot zijn rechtstreekse tegenstander Van Binst na de 4-3 van Davies: ‘Ik zal vanavond dansen, jij niet.’ Waarop Haan, die het gehoord had, zich tot Le Fèvre richtte en zei: ‘Maar jij zult ook niet dansen’. Le Fèvre verliet vervolgens zwaar hinkend het veld na een forse tackle van Haan.

1 november 1981 (zestiende finales): Anderlecht-Club (5-0)

1 november 1981. Een hoogdag voor Anderlecht, dat rivaal Club Brugge in de zestiende finales een serieus oplawaai geeft. Frank Vercauteren (2x), Willy Geurts, Juan Lozano en Pétur Pétursson smeren blauw-zwart een forfaitscore aan.

29 oktober 1983 (zestiende finales): Anderlecht-Club (1-2)

Twee jaar later komen Anderlecht en Club elkaar opnieuw tegen in de zestiende finale. De 18-jarige Marc Degryse staat op het veld bij blauw-zwart, dat iets na het halfuur met 1-0 in het krijt staat na een goal van ene Frank Arnesen. Vervolgens werkt Koen Sanders de gelijkmaker voorbij Jacky Munaron. En uiteindelijk maakt René Verheyen met een fraaie knal in de bovenhoek de winning goal: 1-2.

22 december 1990 (achtste finales): Anderlecht-Club (0-2)

Anderlecht ontvangt in de achtste finale op Olympia het Club Brugge van Georges Leekens. Cedomir Janevski zet op het uur een strafschop om, tevens zijn enige treffer ooit voor blauw-zwart. Tien minuten later moet Filip De Wilde zich een tweede keer omdraaien, nadat Jan Ceulemans de 0-2 op het bord zet. Meteen ook de eindstand.

22 mei 1994 (finale): Anderlecht-Club (2-0)

De bekerfinale wordt door werkzaamheden op de Heizel in Luik gespeeld. Bruno Versavel straft op Sclessin balverlies van Dirk Medved af en omspeelt vervolgens doelman Dany Verlinden: 1-0. Na rust ontsnapt Anderlecht aan de gelijkmaker. Lorenzo Staelens ziet zijn doelpunt (tegen zijn toekomstige club) afgekeurd worden. Meteen daarna scoort Luc Nilis voor paars-wit, waarna er relletjes uitbreken. Frustraties alom bij de Bruggelingen, die met 2-0 ten onder gaan.

22 maart 2015 (finale): Club-Anderlecht (2-1)

Anderlecht en Club staan op 22 maart voor de derde keer tegenover elkaar in de bekerfinale. Tom De Sutter pegelt na 11 minuten de 1-0 voorbij Proto. En nadien krijgt het publiek in Brussel een zinderend slot te zien. Matthew Ryan houdt Dennis Praet van de gelijkmaker, maar Aleksandar Mitrovic laat niet veel later wél de netten trillen. Op naar verlengingen? Neen. Lior Refaelov beslist in de blessuretijd de wedstrijd met een heerlijke knal: 2-1. Club pakt zijn eerste prijs in acht jaar tijd.

