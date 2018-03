"De Afrikanen noemen mij BIG BABA, een ouder lid van de familie" Buffel, Strijder op leeftijd en enige overblijver van vorige Genkse bekerwinst Kjell Doms

15 maart 2018

21u29 0 Beker van België 37 is de kapitein van Racing Genk ­intussen, maar het vuur brandt nog steeds. Thomas Buffel kan morgenavond zijn tweede beker van België winnen met Racing Genk en die kans wil hij met beide handen grijpen. «Ik heb nog steeds die drive om ­beslissend te zijn.»

Thomas, een voetballer die 37 is, wat verlangt die nog van zijn carrière?

«Ik wil zolang mogelijk genieten van op dat veld te staan. Praat maar met mensen die een mooie carrière gehad hebben, maar intussen gestopt zijn. Sonck, De Vlieger, De Bilde... Allemaal zeggen ze hetzelfde: ‘Als je stopt, is het ook effectief gedaan.’ Je kunt dan wel terugkijken op een carrière, maar je kunt het niet meer beleven. Zolang het fysiek lukt, wil ik blijven doorgaan.»

Stoppen op je hoogtepunt, hoor je dan wel eens. Zaterdag kan zo’n hoogtepunt zijn, Thomas.

«Ja. (denkt na) Maar ik zou die beleving missen. Als ik dan die reactie zie bij Chiellini of bij ­Buffon na hun overwinning met ­Juventus tegen Tottenham... Dat is toch prachtig? Dat vuur zit er bij mij ook nog, dat is zeker niet uitgedoofd. Maar ik ben ook realist. Op mijn leeftijd bekijk je het eerder van week tot week of van maand tot maand dan van jaar tot jaar.»

