“Bondsvoorzitter Linard weigerde KV Mechelen de cup te overhandigen” ODBS

06 mei 2019

12u51 2 Beker van België Opmerkelijke uitspraak van Fred Vanderbiest na de bekerfinale. In ‘Studio Malinwa’, de videopodcast van geel-rood, zegt de hulptrainer van KV Mechelen dat bondsvoorzitter Gérard Linard weigerde de cup aan KV uit te reiken.

Van bondsvoorzitter Gérard Linard was geen sprake afgelopen woensdag, toen KVM na de 2-1-winst tegen AA Gent de beker veroverde. Het was Pierre François die als voorzitter van de Pro League de honneurs waarnam, net zoals François halfweg maart KV Mechelen ook al de trofee van de Proximus League overhandigde. Al hield hij zich toen, wijselijk, afzijdig. In het gerechtelijke onderzoek naar Moeskroen kwam zijn naam naar boven, onder andere in rapporten van klokkenluider Football Leaks, als de man die weet had van de vermeende licentiefraude op Le Canonnier maar daarvoor de ogen sloot. Het werd François warm onder de voeten, maar hij overleefde een interne vertrouwensstemming.

WIJ ZIJN BEKERWINNAARS pic.twitter.com/LzEveroMem KV Mechelen(@ kvmechelen) link

“Ik kon het natuurlijk weer niet laten met mijn grote mond”, aldus Vanderbiest in ‘Studio Malinwa’. “En zei tegen François: ‘dit doet je zeer hé, de beker aan KV te moeten geven.’ Waarop hij me zei: ‘Je hebt gelijk. Maar ik sta hier wel hé. De bondsvoorzitter, die wou niet komen.’ Normaal is het toch de bondsvoorzitter die de beker overhandigd." In 2018 was het inderdaad nog Linard die de cup aan Standard gaf. Al is het afwachten of Linard nog lang voorzitter blijft. Vorig jaar keurde het Uitvoerende Comité, het opperste orgaan binnen de KBVB, nog via een uitzonderingsmaatregel goed dat Linard nog tot dit jaar bondsvoorzitter zou blijven. De opvolger van François De Keersmaecker had toen al de maximumleeftijd van 75 jaar bereikt.

Vanderbiest nog over de hele affaire. “Kijk, als er iets gebeurd is, moeten die mensen gestraft worden. Maar ze hebben ook geen moord gepleegd he... er zijn veel ergere dingen dan dit. Ik vind ook dat je als spelersgroep toch niet gestraft kan worden voor iets dat in het verleden gebeurd is. Drie vierde van de huidige jongens was er toen niet. Standard is in het verleden (in de zogenaamde zaak-Bellemans in 1982, nvdr) ook niet als club gestraft. Dit seizoen kwam er voor elke belangrijke wedstrijd wel iets boven. Of dat georkestreerd was of niet, ga ik in het midden laten. Als apotheose gingen ze op 30 april even beslissen wie waar moet komen. Eén dag voor de bekerfinale. Alsof dat niet kon op 2 mei of 3 mei. Nee, dat moest op 30 april.”

