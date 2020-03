Bekende namen mogen nu al titel in amateurvoetbal vieren: “Normaal was het groot feest, nu feliciteren we elkaar via WhatsApp” TTV/KDZ/KDC

27 maart 2020

16u35 0 Belgisch voetbal Van 1ste Amateur tot de reeksen in 4de provinciale wordt er niet meer gevoetbald. De huidige leiders zijn automatisch kampioen. En zo mogen onder meer bekende namen als Tom De Sutter, Koen Persoons, Mo Messoudi en Sherjill MacDonald nu al de titel vieren. “Raar om op deze manier tot kampioen uitgeroepen te worden.”

Tom De Sutter kampioen in 2de Amateur A met Knokke

Na drie titels met Anderlecht en één met Club Brugge - waar hij naar eigen zeggen geen recht op heeft omdat hij maar vier wedstrijden speelde - is Tom De Sutter voor de vijfde keer in zijn carrière kampioen geworden. Met Royal Knokke FC pakte hij de titel in 2de Amateur A, nadat er vandaag beslist werd om de competities in de lagere reeksen niet meer te hervatten.

“Ik was net gaan lopen”, zegt De Sutter. “Toen ik zag dat ik een pak berichtjes had gekregen. Het is raar om op deze manier tot kampioen uitgeroepen te worden, maar er gebeuren wel meer rare dingen de laatste tijd. Daarom vind ik het wel logisch dat ze deze beslissing hebben genomen.” Niet dat ze er bij Knokke aan twijfelden dat ze de titel zouden pakken. “We waren eigenlijk al kampioen omdat we 18 punten voorsprong hebben op de 2de, met nog een handvol matchen te spelen. Na onze laatste wedstrijd hebben we eigenlijk al een beetje gevierd, al zijn we nog niet voluit gegaan.”

Dat titelfeestje zal nog een tijd op zich laten wachten. “Er worden wel al veel virtuele pintjes getapt, zag ik in de WhatsAppgroep. Dus het is toch een klein beetje feest.” De Sutter, die in juli 35 wordt, wil graag nog even blijven doorgaan. “Ik heb nog één jaar contract bij Knokke. De club is heel ambitieus, als ze nu niet plots beslissen om zeven keer per week te trainen, wil ik zeker nog een jaartje doorgaan.”

Koen Persoons kampioen in 2de Amateur A met Knokke

“Bij ons was de situatie anders dan bij héél veel uitgeroepen kampioenen. We waren immers al 99 procent zeker nadat we onze laatste match tegen Gullegem hadden gewonnen”, aldus Koen Persoons, bij Knokke ploegmakker van Tom De Sutter. “Jammer dat dit titelfeest ons wordt afgenomen, al is dat een groot woord. Volksgezondheid gaat boven alles, we kunnen hier niets aan veranderen. Normaal was het groot feest in Knokke, nu feliciteren we elkaar via WhatsApp. We zullen er ene op drinken, maar wel elk apart. Wat als ze ons de titel alsnog hadden afgepakt? Wel, hier hadden we toch hard rekening mee gehouden. Dit lijkt mij evenwel de enige juiste beslissing, al zullen nog veel clubs die degraderen wellicht juridische middelen aanwenden.”

Mo Messoudi kampioen in 3de Amateur B met Lyra-Lierse

In Derde Amateur B mag Lyra-Lierse zich kampioen noemen. Bekendste naam bij de club is Mo Messoudi, die op zijn 36ste dus nog een prijs mag toevoegen aan zijn erelijst. “Natuurlijk hadden we deze titel liefst samen en met onze supporters gevierd, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal wat ze zijn en daar is niks aan te doen”, reageert de ex-prof en voetbalanalist. “Hoe dan ook denk ik dat wij de verdiende kampioen zijn in onze reeks, want we stonden quasi heel de tijd op kop en bleven op een gegeven moment twintig keer ongeslagen. De club is ook klaar voor een stap hogerop. Voor mij eindigt mijn spelersloopbaan trouwens hier. Ik had vooraf al gezegd dat ik na dit seizoen zou stoppen en daar blijf ik bij. Wellicht gaat de club in betere tijden nog een galamatch organiseren om de promotie en mijn afscheid te vieren.”

Sherjill MacDonald kampioen in eerste provinciale met KFC Lille

In eerste provinciale Antwerpen kroonde KFC Lille zich tot kampioen. Ex-eersteklasser Sherjill MacDonald had ook zijn aandeel in het succes. “Ik ben natuurlijk erg trots op wat we met de ploeg hebben gepresteerd, maar door het dolle heen ben ik nu ook weer niet”, zegt de 35-jarige Nederlandse spits. “We beleefden een heel mooi seizoen en stonden zeven punten voor op de tweede, maar ik had liever op het veld de kers op de taart gezet. Pas op, ik heb alle begrip voor de situatie. Dat voetballen in de eerstkomende tijd onmogelijk was, lijkt me overduidelijk. In ons team werden trouwens twee mensen getroffen door corona. Gelukkig zijn ze inmiddels weer stilaan aan de beterhand. Hopelijk kunnen we later alsnog samen een feestje bouwen. Intussen kijk ik al uit naar volgend seizoen. Ik doe er met plezier nog een jaartje bij.”