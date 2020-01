Beiranvand niet naar Genk, mogelijk wel naar Antwerp KDZ/MVS

25 januari 2020

22u07 0 Belgisch voetbal Alireza Beiranvand wordt niet de vervanger van Maarten Vandevoordt bij Racing Genk. Genk trok zelf de stekker uit de onderhandelingen. De Iraanse nationale trekt komend seizoen mogelijk wel naar Antwerp als vervanger van Sinan Bolat.

Alireza Beiranvand, de Iraanse nationale doelman, komt niet naar Racing Genk. Vrijdag werd hij in Genk verwacht om de deal te finaliseren, maar Beiranvand stapte niet op het vliegtuig in Teheran. Genk voelde nattigheid en besliste zelf om de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Opvallend: deze voormiddag meldde zijn club Persepolis wel dat er een akkoord is met een andere Belgische club. Beiranvand heeft een voorstel voor drie seizoenen op zak van Antwerp. Het transferbedrag zou rond de 700.000 euro liggen. Op de Bosuil zou Beiranvand volgend jaar Sinan Bolat moeten opvolgen, die einde contract is bij de Great Old. Intussen gaat de zoektocht naar een nieuwe doelman bij Racing Genk onverminderd verder.