Beerschot zet Stijn Vreven aan de deur, Hernan Losada pakt over ODBS

09 oktober 2019

09u16 20 Beerschot Stijn Vreven is niet langer coach van Beerschot. Hernan Losada neemt over tot het einde van het seizoen.

Vreven (46) betaalt de slechte seizoensstart cash: na 11 op 27 staat de ambitieuze club slechts vijfde in de stand in 1B en mag het de eersteperiodetitel vaarwel zeggen. In de zestiende finales van de Belgische beker werd er na verlengingen verloren van Anderlecht (2-3). Vorig seizoen waren Beerschot en Vreven heel dicht bij promotie, maar in de slotminuten van de play-offduels tegen KV Mechelen werd er nog verloren. In zijn tweede seizoen op het Kiel liep het een pak minder. Mentaal kreeg de spelersgroep begin juli ook een flinke dreun te verwerken in de zaak rond matchfixing, toen het BAS uitsprak dat KV Mechelen toch niet moest zakken en Beerschot als benadeelde partij in 1B bleef.

De Argentijn Losada (37) nam als speler van Beerschot in mei 2018 op het Kiel afscheid van zijn spelerscarrière. In drie passages speelde hij 7 seizoenen en bijna 200 wedstrijden voor Beerschot. Hij was sinds vorig seizoen assistent-trainer en lid van de technische commissie. Losada debuteert vrijdag als T1 met een thuiswedstrijd tegen Westerlo. Ook fysical coach Werner Martens neemt -in onderling overleg- afscheid van de club.