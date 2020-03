Beerschot wint eerste beklijvende promotiematch met kleinste verschil van OHL KDC/GVS

08 maart 2020

17u50 10 Belgisch voetbal De return van de titelfinales in 1B kondigt zich als razend spannend aan. Beerschot had in de eerste helft van de beklijvende heenwedstrijd kansen genoeg om OH Leuven definitief uit te tellen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een krappe 1-0 winst. Zo blijft alles komende zaterdag speelbaar aan Den Dreef.

Als je twee uur voor de aftrap geen enkele vrije parkeerplaats meer vindt in een straal van twee kilometer rond het Olympisch Stadion, dan weet je dat Beerschot weer eens de finale speelt van 1B. Het Kiel was ook écht in finalemodus: eenmalig Rode Duivel en ex-Beerschotter Benito Raman die de aftrap kwam geven, vuurwerk voor de match en veel lawaai.

De elektriciteit in de lucht sloeg vanaf minuut één over op de thuisploeg. Al vroeg in de match dwong Beerschots draaischijf Holzhauser bezoeker Schuermans bijna tot een owngoal. Een geweldige reflex van doelman Henkinet voorkwam een snelle openingstreffer. Voor de rust zorgden ook Dom (twee keer), Noubissi en Prychynenko voor concreet doelgevaar. OHL mocht Henkinet een paar keer danken. Halfweg de eerste helft scoorde Beerschot toch. Het was Tissoudali die na voorbereidend werk van Noubissi in de draai de 1-0 tegen de touwen trapte.

OHL kreunde en zag bij momenten af. Spitsbroeders Thomas Henry (vijftien doelpunten dit seizoen) en Jeremy Perbet (202 doelpunten in heel zijn carrière) raakten 45 minuten lang geen knikker. Het grootste Leuvense gevaar kwam nog van Beerschotter Frederic Frans. De centrale verdediger devieerde een corner van Sowah per ongeluk tegen de eigen deklat en kwam dus goed weg.

Kort na de pauze was er alwéér Antwerpse dreiging. Tissoudali, Noubissi en Frans kregen de bal er in één en dezelfde fase niet in. Na die zoveelste waarschuwing schoot Leuven eindelijk wakker. De ploeg van trainer Vincent Euvrard begon de bal meer op te eisen en kon Beerschot vaker achteruit duwen. De betere kansen bleven wel voor het team van Hernan Losada. De 2-0 van Tissoudali werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Noubissi eens te meer Henkinet op zijn weg vond.

In het slotkwartier leek bij Beerschot het beste er af, want Leuven plakte paars-wit langdurig tegen het eigen doel. Dat leidde tot één reuzenkans voor Thomas Henry. De topschutter van 1B kopte van dichtbij op keeper Vanhamel. ’t Was niet Henry’s dagje. Zo behield Beerschot zijn krappe bonus, maar de Kielse schaapjes zijn daarmee nog lang niet op het droge.

Meer over Beerschot

sport

sportdiscipline

voetbal

Henkinet

Tissoudali

sportevenement