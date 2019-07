Beerschot wint eenzijdig verzoekschrift: “Samenstelling reeks 1A nog niet definitief” Bart Fieremans

12 juli 2019

20u50 0 Belgisch voetbal De samenstelling van de reeks in eerste klasse A mag nog niet definitief vastliggen. Zo heeft de voorzitter van de Brusselse rechtbank beslist na een eenzijdig verzoekschrift dat Beerschot vandaag heeft ingespannen.

“De competitie in 1A en 1B mag nog niet starten, vooraleer het Belgische Arbirtragehof voor de Sport (BAS) een definitieve uitspraak heeft gedaan over KV Mechelen”, zo verkondigt de Antwerpse voetbalclub het vonnis. Beerschot had de procedure wegens hoogdringendheid op eenzijdig verzoekschrift aangespannen, de rechter sprak zich nog dezelfde dag uit. Beerschot stuurde al een deurwaarder op pad om de beschikking bij de voetbalbond te laten betekenen.

De uitspraak maakt de onzekerheid over de competitiestart opnieuw groter. Eerder had het BAS al tussentijds beslist dat KV Mechelen reglementair niet kan degraderen omdat de vordering te laat was ingediend. Over de grond van de zaak of KV Mechelen schuldig is aan de matchvervalsing moet de beslissing nog altijd volgen. Het BAS heeft in principe tot in augustus tijd om zich uit te spreken, al is de verwachting dat het definitieve oordeel sneller volgt, mogelijk al volgende week. De competitiestart in 1A is voorzien voor het weekend van 26 tot 28 juli. Ook wegens de Europese competities heeft België baat bij een spoedige beslissing van het BAS.