Beerschot Wilrijk walst over Roeselare en zet OHL onder druk

De strijd om de eerste periodetitel van de Proximus League (1B) blijft ongemeen spannend. Beerschot Wilrijk boekte op de dertiende en voorlaatste speeldag van de heenronde een 5-0-overwinning tegen Roeselare en legt zo de druk bij OH Leuven, dat morgen nog in actie komt.

Mohamed Messoudi (9. en 25.), Euloge Fessou (33.), Hernan Losada (54., penalty) en Fessou Placca (63.) stonden op het Kiel aan het kanon.



De 'Mannekes' komen zo alleen aan de leiding met 26 punten. OH Leuven (23) kan Beerschot Wilrijk morgen opnieuw bijbenen, maar dan moeten de Leuvenaars voor eigen publiek wel winnen van Union. De tweestrijd om de eerste periodetitel, die recht geeft op een ticket voor de barrages om promotie naar de Jupiler Pro League, wordt sowieso pas op de veertiende speeldag beslist. In geval van een gelijke stand geeft het doelsaldo uitsluitsel. Beerschot Wilrijk deed op dat gebied alvast een goede zaak. De troepen van Marc Brys zijn drie treffers in het voordeel.



Op de slotspeeldag worden alle wedstrijden op 5 november om 17u00 gespeeld. Beerschot Wilrijk sluit de heenronde af in het Koning Boudewijnstadion tegen Union, OHL trekt naar Lierse.



Door de zege van Beerschot Wilrijk zijn nummers drie en vier Cercle Brugge (19) en Roeselare (18 ptn) definitief uitgeteld voor de eerste periodetitel. Union (14), Westerlo (12), Lierse (11) en Tubeke (9) vervolledigen de stand. morgen staan Westerlo-Lierse en OH Leuven-Union op het programma. Zondag sluit Cercle Brugge de speeldag af op het terrein van Union.

