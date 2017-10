Beerschot Wilrijk walst na rust over Lierse XC

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal Beerschot Wilrijk heeft op de achtste speeldag van de Proximus League Lierse met ruime cijfers geklopt. De wedstrijd eindigde op 4-0.

Alle goals vielen na de rust. François (48.), Losada (76.), Fessou (79.) en Messoudi (87.) scoorden de doelpunten.



Eerder op de achtste speeldag ging Cercle Brugge met 1-2 winnen op Union en klopte OH Leuven Roeselare met 2-0. Westerlo pakte tot slot de drie punten in Tubeke (1-2).



In de stand staat Beerschot Wilrijk aan kop met achttien punten. Cercle (15 punten) is tweede voor OHL (13 punten), Westerlo en Roeselare (elk 10 punten). Union (8 punten) volgt als zesde en Lierse (7 punten) als zevende. Tubeke (5 punten) is de rode lantaarn.

