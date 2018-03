Beerschot Wilrijk vraagt om uitstel in disciplinair dossier Maes Kristof De Cnodder

10 maart 2018

00u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 207 Belgisch Voetbal Advocaat Johnny Maeschalck heeft deze ochtend ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) namens Beerschot Wilrijk gevraagd om uitstel in de tuchtprocedure tegen middenvelder Alexander Maes.

Het pleidooi van de gerenommeerde sportadvocaat om uitstel viel uiteen in twee delen.

In principe worden disciplinaire dossiers bij de KBVB enkel op dinsdag en vrijdag behandeld. Door een fout van het secretariaat van de Geschillencommissie in eerste aanleg, was de betekening op woensdag en niet op dinsdag overgemaakt aan Beerschot Wilrijk. Dat gaf de Ratten de mogelijkheid om tot vrijdag (12u) beroep aan te tekenen, waardoor het dossier pas volgende week behandeld kon worden. De Geschillencommissie Hoger Beroep beriep zich echter op uitzonderlijke omstandigheden om de zitting op zaterdagochtend (9u30) te laten plaatsvinden, zodat een eventuele schorsing voor Maes voor de return tegen Cercle Brugge zou gelden. Volgens Maeschalck gaat de commissie daar zwaar in de fout. "Men creëert zo justitie op maat. Het gaat hier om een fout, een vergetelheid of zo u wil nalatigheid van de secretaris. Dat kan niet weggemoffeld worden onder het mom van overmacht of een uitzonderlijke situatie. Beerschot Wilrijk heeft sowieso schade. De fout van de administratie van de commissie moet Maes niet aangerekend worden", aldus Maeschalck. Hij verwijst naar artikel P1786 van het bondsreglement, waarin wordt gestipuleerd dat de eerstvolgende zitting "verplichtend" op dinsdag of vrijdag wordt georganiseerd. Bovendien somde hij enkele dossiers op waarin de schorsing met een week vertraging in werking trad, zoals onder andere de tuchtprocedure tegen Lukasz Teodorczyk eerder dit seizoen.

(lees verder onder de foto)

"Ook inhoudelijk, over de grond van de zaak dringt een uitstel zich op", sneed Maeschalck zijn tweede argument aan. Het viel hem immers op dat scheidsrechter Jonathan Lardot met het armgebaar duidelijk maakt dat de rode kaart voor Maes werd bevestigd door de aanwezige videoref. "Maar daar wordt niets van gezegd in het scheidsrechtersrapport. Dat vind ik op z'n minst bevreemdend", stelt Maeschalck. "In het kader van de rechten van verdediging lijkt het mij dan ook nodig om de ref te horen. Ik wil namelijk wel een aantal zaken weten. Wat zegt de videoref? Wat zegt de ref? Heeft hij de fase zelf goed gezien? Wat zeggen de beelden? Wie nam de beslissing? Lardot moet voor een goede rechtspraak gehoord worden. In het scheidsrechtersrapport heeft men het bovendien over "een brutale fout" en "te laat", maar tegelijkertijd wordt door iedereen bevestigd dat Maes de bal raakte. Hoe kan dat? Daar wil ik Lardot ook wel over horen."

"Er wordt in de media en door Cercle Brugge een procedureslag van gemaakt, maar Beerschot Wilrijk vraagt eigenlijk gewoon de toepassing van de reglementen", sloot Maeschalck af.

Behalve Beerschot Wilrijk waren ook het Bondsparket, dat één speeldag schorsing en een boete van 200 euro vorderde, en Cercle Brugge vertegenwoordigd. De Geschillencommissie Hoger Beroep spreekt zich voor 18u00 uit over het dossier.