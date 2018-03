Beerschot Wilrijk vangt bot, Maes blijft geschorst voor return in Brugge Kristof De Cnodder

10 maart 2018

13u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 211 Belgisch Voetbal Beerschot Wilrijk kan vanavond in de return van de finale in de Proximus League niet rekenen op Alexander Maes. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste zaterdag de speeldag schorsing voor de middenvelder te bevestigen.

Het Bondsparket had maandag twee speeldagen schorsing gevorderd, maar in eerste aanleg werd de sanctie herleid tot één speeldag schorsing en een boete van 200 euro.

Beerschot Wilrijk tekende beroep aan, maar aan de sanctie verandert niets meer. Even leek Maes door een administratieve fout van de KBVB wel speelgerechtigd te raken voor de return in het Jan Breydelstadion, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep riep uitzonderlijke omstandigheden in om het dossier zaterdagochtend te behandelen.

