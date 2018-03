Beerschot Wilrijk vangt bot, Maes blijft geschorst voor return in Brugge Kristof De Cnodder

10 maart 2018

13u43

Het staat nu vast dat Beerschot-Wilrijk Alexander Maes vanavond niet mag opstellen in de beslissende finalematch in 1B. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond bevestigde zopas dat de middenvelder één match aan de kant moet blijven, en dat met onmiddellijke ingang.

Maes kreeg in de heenmatch rood, na een overtreding op Johanna Omolo. Beerschot-Wilrijk meende dat de bond een fout had gemaakt in de schorsingsprocedure, omdat de club de oorspronkelijke strafmaat te laat binnen kreeg. Daardoor kon Maes gisteren niet meer voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen, waarop die commissie vandaag dan maar een bijkomende zitting plande. Beerschot-Wilrijk vindt dat dit in strijd is met het bondsreglement, maar wordt nu voor een voldongen feit gesteld. Meer dan waarschijnlijk spelen de Antwerpenaars straks een wedstijd onder voorbehoud. Beerschot verdedigt in Brugge een 1-0 zege uit de heenmatch.

