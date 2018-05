Beerschot-Wilrijk stelt Vreven en negen (!) assistenten voor KDC

18u22 0 Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft vanmiddag Stijn Vreven (44) officieel voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer. Opmerkelijk: de vervanger van Marc Brys zal maar liefst negen assistenten onder zich krijgen. Voor een club uit 1B is dat zelden gezien.

Stijn Vreven tekende gisteren voor twee seizoenen op het Kiel en dat terwijl de eerste contacten slechts van enkele dagen voordien dateerden. “Het kan snel gaan als het gevoel langs beide kanten goed zit”, zegt Vreven. “Eigenlijk zat ik niet te wachten op een ploeg uit 1B, maar wél op Beerschot-Wilrijk. Na mijn vertrek bij het Nederlandse NAC Breda wou ik een club die even veel passie uitstraalde. Die passie voel ik hier. Ik ben iemand die graag zijn gevoel volgt en dat zit in dit geval wel goed.”

Vreven zal er straks trouwens niet alleen voor staan op het oefenveld. De Limburger zal kunnen beschikken over niet minder dan negen assistenten. Will Still (ex-Lierse), Frank Dauwen (ex-Rode Duivel) en Hernan Losada (ex-boegbeeld van Beerschot) delen de titel van T2. Still gaat zich verder ook bezig houden met video-analyses, terwijl Dauwen linietrainer wordt van de verdedigers en Losada linietrainer van de aanvallers. Patrick Nys (ex-Lierse) zal de keepers onder handen nemen. Pieter Jacobs (ex-PSG) wordt ‘Head of performance’, Werner Martens (die bij Lommel en Waasland-Beveren al onder Vreven werkte) physical coach en ex-zaalvoetballer Karim Bachar techniektrainer. Clubman Marc Noë blijft ook op post in de staf. Ten slotte wordt er binnenkort nog een specifieke krachttrainer aangesteld.

“Al voor mijn aanstelling was technisch directeur Jan Van Winckel bezig met de uitbouw van deze structuur”, vertelt Vreven. “Ik ben heel blij dat ik over zo veel knowhow kan beschikken in mijn staf. Bij NAC was ik het trouwens gewend om met zo’n groot team te werken. Daar heb ik leren delegeren. Ook met dit team zal het wel los lopen. We gaan nu zo snel mogelijk een ‘wij-gevoel’ proberen te creëren, binnen de staf, maar ook binnen heel de club. Een groep vormen is wel iets wat ik kan.”

Beerschot-Wilrijk was ook al behoorlijk actief op het de transfermarkt en er zullen nog een paar nieuwkomers volgen. Al deze inspanningen zorgen natuurlijk wel voor een bepaalde druk bij de nieuwe sportieve baas. “Gelukkig hou ik van druk”, besluit Vreven. “Beerschot-Wilrijk zit nu toevallig in 1B, maar hoort eigenlijk in 1A thuis. We gaan er alles aan doen om de club daar zo snel mogelijk te krijgen.”