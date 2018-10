Beerschot-Wilrijk speelt topper tegen KV Mechelen onder voorbehoud: “Gelet op de onduidelijkheid die door operatie ‘propere handen’ is ontstaan” KDC

21 oktober 2018

11u47 0

In 1B zal Beerschot-Wilrijk straks de topper op het veld van KV Mechelen onder voorbehoud spelen. Dat is een rechtstreeks gevolg van het omkoopschandaal waarin Mechelen wordt genoemd. “De club heeft deze keuze gemaakt, gelet op de onduidelijkheid die door operatie ‘propere handen’ is ontstaan in het voetbal”, verklaart het bestuur van Beerschot-Wilrijk in een persbericht. “Ook het competitieverloop in 1B komt hierdoor in het gedrang.” Beerschot roept zijn supporters wel op om sereen te blijven en de supporters van KV Mechelen, noch de scheidsrechter te viseren. “Zij kunnen aan de huidige situatie immers ook niets doen. Wees dus ludiek en origineel, maar niet kwetsend”, klinkt het verder.