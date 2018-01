Beerschot Wilrijk rukt op na 1-2-zege bij Tubeke Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Marc Brys ziet hoe zijn ploeg terugkomt tot op vijf punten van Lierse. Belgisch Voetbal Beerschot Wilrijk heeft de inhaalwedstrijd van de negentiende speeldag in de Proximus League (1B) op het veld van Tubeke met 1-2 gewonnen.

Met een vlam in de winkelhaak opende Jimmy De Jonghe in minuut 23 de score. In de herneming verdubbelde Denis Prychynenko zes minuten later de voorsprong, nadat doelman Defourny de vrije trap van Hernan Losada tegen de lat had geduwd. Pas in de slotfase kon Tubeke, dat nochtans vijf wedstrijden op rij ongeslagen was, een vuist maken. Hugo Videmont redde in blessuretijd de eer voor de thuisploeg.

Beerschot Wilrijk rukt op naar de derde plaats in het klassement van de tweede periode. Met 10 punten is de achterstand op leider Lierse (15) halverwege de terugronde nog overbrugbaar. Tubeke is vierde en heeft net als Union en OH Leuven 9 punten. In de totaalstand neemt Beerschot Wilrijk, dat zich als eersteperiodekampioen al verzekerde van een ticket voor de barrages, de leidersplaats opnieuw over van Cercle Brugge. Tubeke blijft voorlaatste.

De partij in Tubeke werd op 10 december 2018 afgelast, omdat het veld van het Leburtonstadion door de hevige sneeuwval onbespeelbaar was geworden.