Beerschot Wilrijk pakt periodetitel nadat Mechelen niet verder komt dan 1-1 bij Lommel, finale beslist over promotie naar 1A Kristof De Cnodder & Yari Pinnewaert

03 maart 2019

17u55 32 Belgisch Voetbal In 1B mogen we ons opmaken voor promotiefinales tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen. Beide teams speelden zopas gelijk in hun laatste match van de reguliere competitie en voor Beerschot volstond dat voor de tweede periodetitel. Paars-wit ontvangt zaterdag Malinwa, dat de eerste periode pakte. De return staat een week later in Mechelen op het programma.

Beerschot begon in pole position aan de slotspeeldag - in de tweede periodestand telde men één punt meer dan concurrent Mechelen - maar halfweg waren de Antwerpenaars hun kleine bonus alweer kwijt. De ploeg van Stijn Vreven slaagde er aanvankelijk te weinig in om haar wil op te leggen tegen een goed georganiseerd OHL. Voor de pauze zorgde Beerschot één keer voor grote dreiging, maar Leuvens doelman Henkinet bracht twee keer in de zelfde fase redding op pogingen van Noubissi en Brogno. Zo gingen we aan Den Dreef rusten met een 0-0 tussenstand.

Intussen wist concurrent KV Mechelen wél te scoren op het veld van Lommel. Niet dat Malinwa de Limburgers in de eerste 45 minuten helemaal zoek speelde, maar licht veldoverwicht volstond voor een 0-1 ruststand. Het Mechelse openingsdoelpunt was trouwens een bizarre treffer. Nadat Kaya een vrije trap op de paal mikte, viseerde ook Peyre in de herneming het doelhout. Uiteindelijk ging de bal alsnog binnen via de rug van Lommels doelman Coucke. Vreemde goal of niet: dat kon Malinwa zich niet aantrekken.

Beerschot moest in de tweede helft dus vol aan de bak. In minuut 52 vond Jimmy Hoffer op aangeven van De Mets plots het gaatje. Beerschot 0-1 voor en dus op rozen. Zo leek het toch, want lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong. Twintig minuten na de openingsgoal stond het zelfs 2-1, na doelpunten van Henry en Duplus. Bij KV Mechelen zag men het graag gebeuren.

Nadat Beerschots kapitein Tom Van Hyfte er een kwartier voor tijd 2-2 van maakte, werd het pas helemaal een zenuwachtige bedoening op beide velden. Mechelen kwam eerst nog goed weg toen Cerigioni namens Lommel een dot van een kans miste en toen Leuvens doelman Henkinet redding bracht op een knal van Beerschotinvaller Dante Vanzeir. Zes minuten voor tijd kreeg KVM uiteindelijk toch het deksel op de neus: de Lommelse spits Rocha maakte er 1-1 van en hielp zo meteen ook Beerschot. In een hypernerveuze slotfase werd er nadien niet meer gescoord. Beerschot wint zo de tweede periode en wordt beloond voor een reeks van zestien ongeslagen wedstrijden. In elk geval beloven het straks razend spannende en intense finalematchen te worden.