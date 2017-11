Beerschot-Wilrijk pakt periodetitel en speelt binnen enkele maanden voor ticket naar eerste klasse MH en GVS

17u45 0 GOYVAERTS/GMAX Agency Belgisch Voetbal Ze hebben het voor mekaar: promovendus Beerschot-Wilrijk speelt binnen enkele maanden voor een plaatsje in de Jupiler Pro League. De Kielse Ratten wonnen in een leeg Heizel met 0-3 van Union terwijl OHL met 2-1 onderuit ging op het Lisp. De manschappen van Marc Brys tellen zo 29 punten - drie eenheden meer dan OHL - en pakken de eerste periodetitel.

Met zo’n 2500 waren ze vandaag in het Koning Boudewijnstadion, de fans van Beerschot-Wilrijk. Indrukwekkend. En ze zagen een gretig Beerschot-Wilrijk vanaf het eerste fluitsignaal. Placca kreeg al na vijf minuten een prima kans voor de 0-1, maar stuitte op Kudimbana. Ook daarna bleven de Antwerpenaren de toon aangeven, zonder écht te overtuigen. Een lage knal van Guillaume François zoefde naast, een zwak schotje van Losada was een prooi voor Kudimbana. Union kon daar op zijn beurt amper iets tegenover stellen. 0-0 was het logische verdict bij de rust na een slappe hap.

Het mocht iets meer zijn na de koffiepauze, en de gebeden werden aanhoord. Na de pauze ging het immers plots snel voor de ploeg van Marc Brys. Via een rake kopbal van Guillaume François en een treffer van Alexander Maes stond het op het uur in twee minuten tijd prompt 0-2. Union kreeg wat meer balbezit terwijl de bezoeker de voet van het gaspedaal hielden en rustig achterover leunden. Doelman Romo werd niet meer bedreigd, integendeel. In de slotseconden trapte Hoffer de 0-3-eindstand op het scorebord.

Yagan boeman van OHL

Zo is Beerschot-Wilrijk zeker van de testmatchen eind februari. Concurrent OHL moest namelijk het onderspit delven tegen Lierse. De eerste helft van Lierse - OHL werd op hetzelfde tempo afgewerkt als op de Heizel, waarbij de bezoekers te weinig vaart konden ontwikkelen om de thuisploeg écht te verontrusten. OHL kreeg drie kleine kansjes, terwijl de grootste mogelijkheid voor Lierse was na balverlies van Schuerman. Net voor rust werd een doelpunt van Yagan terecht afgekeurd voor buitenspel. Ook daar dus 0-0 aan de rust.

Na de koffiepauze zorgde Aguemon met de 0-1 even voor paniek op de Heizel - toen stond het daar nog 0-0 - maar Yagan werd de boeman van OHL. Met twee treffers - de eerste met een gelukje, de tweede na een knappe vrije trap - keerde hij de rollen helemaal om. Gescoord werd er niet meer op het Lisp: 2-1.

