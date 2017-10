Beerschot Wilrijk pakt in slotfase driepunter tegen Tubeke en blijft ongeslagen YP

Bron: Belga 0 Photo News Belgisch Voetbal Leider Beerschot Wilrijk is vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van Tubeke op de negende speeldag van eerste klasse B. Union ging dan weer met 0-3 winnen op bezoek bij Westerlo.

Leider Beerschot Wilrijk stond op bezoek bij Tubeke voor een duel tegen de rode lantaarn. Het verschil in punten tussen beide teams werd in een flauwe eerste helft niet weerspiegeld op het veld, met een 0-0 ruststand als resultaat. In de tweede helft kon Tom Van Hyfte bijna scoren na een knappe actie van aanvoerder Hernan Losada, maar zijn kopbal ging naast. Tubeke viel daarna met een man minder door een tweede gele kaart voor Ki-Wook Hwang (76.) en zo kon Beerschot Wilrijk alsnog het verschil maken. Losada mikte een vrije trap tegen de lat, maar Fessou Placca (87.) was goed gevolgd om de rebound te verzilveren.

Na een rommelige openingsfase kwam Union het dichtst bij de openingstreffer tegen Westerlo toen Serge Tabekou na ruim twintig minuten zijn voorzet op de lat zag belanden. Enkele minuten later was het toch raak voor de bezoekers toen Christophe Bertjens (30.) alleen voor doel afwerkte. Pittig detail: Bertjens maakte deze zomer de overstap van Westerlo naar Union, amper twee maanden nadat hij getekend had voor de Kempenaars. Vijf minuten na de rust kreeg Westerlo een licht toegekende strafschop, maar Daniel Christensen trof de dwarsligger. Een zure misser voor de thuisploeg, aangezien Tabekou (57.) en Vercauteren (63.) de wedstrijd daarna beslisten voor Union.

Dinsdag won Oud-Heverlee Leuven de openingswedstrijd van de negende speeldag op bezoek bij Cercle Brugge met duidelijke 0-3 cijfers. OHL sprong daarmee met zestien punten over Cercle Brugge (vijftien punten) naar de tweede plaats. Koploper Beerschot Wilrijk telt nu 21 punten en is nog steeds ongeslagen. Union wipt naar de vierde plaats met elf punten, Westerlo staat zesde met tien punten. Tubeke blijft met vijf punten de rode lantaarn in 1B.





Morgen (20u30) sluiten Roeselare (tien punten) en Lierse (zeven punten) de negende speeldag af op Schiervelde.

