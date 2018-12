Beerschot-Wilrijk overklast Tubeke met dank aan vierklapper Vanzeir DMM

08 december 2018

19u13

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Op de achttiende speeldag in de Proximus League lag Tubeke al na een half uur tegen het canvas in het Olympisch stadion door een zuivere hattrick van uitblinker Dante Vanzeir. Beerschot Wilrijk zou uiteindelijk met een vlotte 5-2 winnen. Door de zege verstevigen de Kielse Ratten hun leidersplaats in de tweede periode.

Tubeke kwam het best uit de startblokken: na drie minuten mocht Aaron Nemane het hele veld oversteken, maar zijn schot ging naast. Drie minuten later kwam al het antwoord van de thuisploeg: Dante Vanzeir tikte zijn eerste van de avond gemakkelijk in een leeg doel. Nog eens tien minuten later liet Mohammed Messoudi een reuzegrote kans op de 2-0 onbenut. Vanzeir kopte dan maar zelf die 2-0 in doel, en vlak voor het half uur stond zijn hattrick al op het bord na een strafschop. De bezoekers werden overspoeld door de paarse aanvalsgolven: 3-0 was de ruststand.

Vlak na de koffie kon Tubeke een paar keer dreigen via Ernest Agyiri, maar telkens stond doelman Mike Vanhamel pal. In de 64e minuut maakte Thomas Henry de 3-1 voor de bezoekers, maar meer dan een doekje voor het bloeden zou dat niet worden. Een kwartier voor tijd maakte Vanzeir zijn vierde van de avond, vijf minuten later zag hij zijn vijfde stranden op de paal. Invaller Pedro Henrique Bueno kon nog milderen tot 4-2 voor Tubeke, maar in het slot zette Denis Prychynenko de kroon op het werk voor Beerschot Wilrijk met een heerlijke knal. 5-2 was de eindstand.