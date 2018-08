Beerschot-Wilrijk opent seizoen met laat puntenverlies bij Tubeke LPB

Beerschot-Wilrijk heeft zijn tweede seizoen in 1B geopend met een 3-3 gelijkspel bij Tubeke. De Antwerpenaars namen de partij in het Stade Leburton meteen in handen. Goals van Maes en Vanzeir brachten de bezoekers snel op een dubbele voorsprong. Voor Tubeke kon Henry milderen, maar Tissoudali bracht het verschil nog voor rust opnieuw tot twee treffers: 1-3.

Na de pauze verzuimden de Ratten de score verder uit te breiden. De ingevallen Diawara maakte het een kwartier voor tijd zowaar weer spannend. En dat gaf de thuisploeg hoop. Beerschot-Wilrijk werd weggedrukt en een minuut in blessuretijd zorgde Henrique Bueno voor de 3-3.