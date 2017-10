Beerschot Wilrijk ontmaskert filmende 'OHL-spion' op training DP

15u18 0 BELGA Belgisch Voetbal Zondag staat de topper in de Proximus League op het programma. Beerschot Wilrijk ontvangt co-leider Oud-Heverlee Leuven. De winnaar van die wedstrijd heeft de periodetitel en bijhorend finaleticket voor het grijpen. De gemoederen zullen zondag hoog oplaaien op het Kiel. Maar ook in de aanloop naar de wedstrijd blijkt dat al het geval.

KFCO Beerschot Wilrijk meldt dat er vanochtend commotie ontstond op het oefencomplex. Tijdens de ochtendtraining werd een man opgemerkt die filmbeelden maakte van de standaardsituaties die de troepen van coach Marc Brys aan het inoefenen waren. "Toen de man in kwestie hierop door trainer Marc Brys en sportief manager Frank Staes werd aangesproken, probeerde hij eerst zijn iPad en smartphone nog weg te moffelen, maar gaf hij nadien toe dat hij wel degelijk enkele oefeningen en beelden van een onderling trainingspartijtje had opgenomen."

"Hij stelde dat hij dit louter deed voor eigen gebruik en ontkende elke link met Oud-Herverlee Leuven, tot hij door een Beerschot-masseur, die niet zo lang geleden nog bij OHL werkte, "herkend" werd als iemand uit de entourage van de Leuvense club. De man in kwestie voelde zich plots ongemakkelijk, gaf schoorvoetend toe dat hij 'in opdracht' beelden maakte en kon niet snel genoeg het oefencomplex verlaten", aldus Beerschot Wilrijk.

photo_news

Beerschot-trainer Marc Brys was woest over het incident. "Wat zijn dat nu voor manieren. Zonder toestemming beelden maken van onze training, zoiets kan niet. Dat vind ik er serieus over gaan."

Volgens Beerschot Wilrijk was dat niet de eerste keer dit seizoen. "Zopas lekte immers uit dat Westerlo-trainer Vedran Pelic vorige zondag zowel voor de wedstrijd als tijdens de rust de tactische bespreking van Marc Brys had staan afluisteren vanuit de toiletten die in 't Kuipje grenzen aan de bezoekerskleedkamer", klinkt het. "Ongehoord toch, zulke zaken. Hoe diep kan je eigenlijk vallen. Niet moeilijk dat het tactisch plaatje bij Westerlo tegen ons klopte als een bus. Hoe dan ook, we laten we ons daar niet door van de wijs brengen. Wij proberen zondag op een faire manier, dus louter op sportief vlak, OHL te kloppen", aldus nog Brys.

BELGA Westerlo-coach Vedran Pelic