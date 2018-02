Beerschot Wilrijk-ondervoorzitter verrast met uitleg over hoe fans vuurwerk binnensmokkelen: “Zelfs al kleed je een vrouw uit, hou je het niet tegen” Bart Fieremans

23 februari 2018

16u02

Bron: Eigen berichtgeving 277 Belgisch Voetbal Vele mensen vragen het zich af: hoe komt het toch dat fans er ondanks de veiligheidsmaatregelen steeds weer in slagen om Bengaals vuurwerk het stadion in te smokkelen? Marc Bartholomeeusen, de ondervoorzitter en advocaat van Beerschot Wilrijk, lichtte op de voetbalbond een tip van de sluier op: “Ik hoor vertellen dat ze dat vaginaal of langs de aars in een condoom binnenbrengen.”

Advocaat Bartholomeeusen verdedigde op de Geschillencommissie Hoger Beroep in de voetbalbond Beerschot Wilrijk over de incidenten in de match op Lierse in 1B op 6 januari. Beide harde kernen gooiden toen vuurpijlen over en weer. Hij hield een geanimeerd pleidooi waarbij hij ook een zijsprongetje maakte over hoe moeilijk het wel is om pyrotechnisch materiaal uit de stadions te weren, zelfs als er fouilleringen zijn: “Als ik met mensen uit de harde kern praat, is het vrijwel onmogelijk om te beletten dat dergelijke zaken het stadion in raken. Ik hoor vertellen dat fans zoiets vaginaal of langs de aars in condooms mee naar binnen brengen. Hoe wil je daar nu aan tegemoetkomen bij een fouillering? Zelfs als je de vrouwen helemaal zou uitkleden, zou je het bij wijze van spreken niet kunnen tegenhouden. Want het zijn niet alleen de mannen, het zijn de vrouwen ook. Het is bijzonder moeilijk tegen dergelijke zaken – zo van die rookpastilles - in te gaan. Het is zoals drugs die ze binnensmokkelen.”

Bartholomeeusen benadrukte dat hij het afschieten van vuurpijlen scherp veroordeelt. “Het is levensgevaarlijk. Het zou een stadion niet binnenmogen, puur uit veiligheid. Daar zit magnesium in. Als je zo een fakkel in een emmer van twaalf liter water steekt, is die op twee seconden leeg. Ik heb een bloedhekel aan vuurwerk in het stadion.”