Beerschot-Wilrijk nu toch deels in Saudische handen: "We willen er een sterke Pro League-club van maken" KDC en TLB

06 februari 2018

23u28

Bron: Eigen berichtgeving 8 Belgisch Voetbal Drie weken nadat bouwbedrijf DCA Beerschot Wilrijk overnam, verkoopt de Kempense firma een substantieel deel van de clubaandelen aan de Saudische prins Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud. Dat meldt de club uit 1b op haar website. Wouter Vandenhaute, die ook interesse had in een participatie, vist zo achter het net.

Minder dan een maand geleden werd hoofdsponsor DCA voorgesteld als de nieuwe eigenaar en intussen staat DCA op het punt om een omvangrijk aandelenpakket van de hand te doen. DCA bereikte daarover een principeakkoord Saudische prins Abdullah bin Musa'ad. Die laatste was al mede-eigenaar van de Engelse tweedeklasser Sheffield United. Dat DCA een mede-investeerder aan boord hijst, is op zich geen verrassing, want die optie werd van in het begin open gelaten. Dat het zo snel gebeurt, is wél verrassend. En dat men kiest voor een Saudische piste is al helemaal onverwacht. De piste van prins Abdullah Musa'ad - maanden geleden ook al in beeld - leek begraven. Tot nu dus. Een deel van het clubbestuur was liever in zee gegaan met Wouter Vandenhaute. De eigenaar van de Flanders Classics koersen toonde concrete interesse.

"Ik ben heel fier op deze overeenkomst met DCA en eigenaar Francis Vrancken om aandeelhouder te worden van KFCO Beerschot Wilrijk", aldus prins Abdullah bin Musa'ad in een eerste reactie op de website van Beerschot-Wilrijk. "Het is onze doelstelling om van KFCO Beerschot Wilrijk een sterke Pro League-club te maken. Met een kern die gedragen wordt door 35 procent spelers die door de jeugdacademie van Beerschot-Wilrijk werden opgeleid. Ik was enorm onder de indruk van de sociale verantwoordelijkheid van de club, met haar zevenhonderd jeugdspelers. Maar ook door het aantal topspelers dat door de club in het verleden werd opgeleid. Spelers als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Moussa Dembele en Radja Nainggolan bewijzen dat Beerschot Wilrijk het potentieel heeft om een club te zijn die steunt op eigen opgeleide talenten."

Jan Van Winckel wordt bestuurslid

Voorts maakte de club nog bekend dat Jan Van Winckel wordt aangesteld als bestuurslid. Hij zal op het Kiel de technische commissie versterken. "De komende weken zullen we samen met het bestuur en de technische staf een analyse maken om te zien hoe we nog verder kunnen professionaliseren", aldus Van Winckel. "Ik hoop hieraan te kunnen bijdragen met mijn ervaring en mijn netwerk. Ik denk dat de duidelijke synergie tussen de investeerders met een lokale verankering en het internationaal netwerk met heel wat know-how een belangrijke troef is om van KFCO Beerschot Wilrijk een stabiele Pro League-club te maken. De jeugdopleiding moet daarin een centrale plaats innemen."