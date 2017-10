Beerschot Wilrijk moet vrede nemen met een punt in Westerlo YP

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal Beerschot Wilrijk is er vandaag op de elfde speeldag van de heenronde in de Proximus League (1B) niet in geslaagd de volle buit mee te nemen uit Westerlo. De partij in Het Kuipje eindigde na een kansarme vertoning op 0-0.

Beerschot Wilrijk moet daardoor Oud-Heverlee Leuven naast zich dulden in de stand. Op de twaalfde speeldag kijken de koplopers in 1B elkaar op het Kiel in de ogen.



Gisteren hielden Cercle Brugge en Roeselare elkaar in evenwicht (1-1). OH Leuven graaide vrijdag al de drie punten mee uit Tubeke (1-2). Maandagavond (20u30) sluiten Union en Lierse de elfde speeldag af in het Koning Boudewijnstadion.



OHL en Beerschot-Wilrijk staan met 22 punten bovenaan in de tussenstand. Met nog drie speeldagen te gaan in de heenronde ligt ook Cercle Brugge (19 ptn) nog op de loer voor de eerste periodetitel, Roeselare (17) is mathematisch nog niet helemaal uitgeteld. Daarna volgen Union (11), Westerlo (11), SK Lierse (8) en Tubeke (6).





