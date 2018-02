Beerschot-Wilrijk moet rekenen op play-offs om te promoveren na verlies in Union Redactie

04 februari 2018

18u47

Bron: Belga 3 Belgisch Voetbal Op de 25e speeldag in de eerste klasse B heeft Union Sint-Gillis met 1-0 gewonnen van Beerschot Wilrijk. Union dicht zo de kloof met Roeselare tot vier punten, de 'Mannekes' moeten alles zetten op play-offs.

In een grijze wedstrijd scoorde de Braziliaan Augusto Da Silva (21') het enige doelpunt. Beerschot Wilrijk kwam nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar liet het na te scoren. In het algemene klassement dicht Union (6de met 27 punten) de kloof met Roeselare (5de met 31 punten), dat zaterdag gelijkspeelde tegen Tubeke, tot vier punten. De veilige vierde plek, momenteel bemand door Lierse (38 punten), blijft onbereikbaar voor Union.

Beerschot Wilrijk (4e met 14 punten in het klassement van de tweede periode), dat door winst in de eerste periode al zeker is van een plaats in de play-offs, kan zich niet meer rechtstreeks plaatsen voor de Jupiler Pro League. Daarvoor moet het namelijk ook de tweede periodetitel op zak steken. Met 10 punten achterstand op leider Cercle Brugge (24 punten) is dit niet meer mogelijk.