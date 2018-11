Beerschot-Wilrijk leider in tweede periode na zege tegen OH Leuven XC

25 november 2018

18u23

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft op het Kiel de zestiende speeldag in de Proximus League (1B) afgesloten met een 3-2-overwinning tegen OH Leuven. De Ratten gaan aan de leiding in de tweede periode met 6 op 6. OHL blijft na twee nederlagen puntenloos achter.

Beerschot-Wilrijk brak in een aangename en spannende wedstrijd al vrij vroeg de ban. Noubissi (6.) beantwoordde een prima doorsteekballetje van Vancamp met de 1-0. OH Leuven pareerde Via Hirst, maar die raakte van dichtbij niet voorbij doelman Vanhamel.

De thuisploeg toonde zich bijzonder efficiënt, want na amper een kwartier stond de 2-0 op het scorebord. Noubissi (18.) knalde eerst nog tegen de paal, maar schoot in de herneming zijn tweede van de avond binnen. Beerschot-Wilrijk was de betere ploeg, maar toch maakte OHL nog voor de rust de aansluitingstreffer. Tshimanga (41.) schoof na een slimme één-twee de 2-1-ruststand vast.

De Leuvenaars putten moed uit dat doelpunt, maar de Ratten drukten alle hoop snel de kop in. Aanvoerder Van Hyfte (48.) tikte de 3-1 tegen de netten. Doelman Gillekens hield OHL in de partij, waardoor het nog spannend werd in het slot. Maertens (74.) stifte de 3-2 binnen. Ondanks aandringen kwamen de bezoekers niet verder. De thuisploeg kwam nog dichtbij de 4-2, maar de vrije trap van De Jonghe likte de paal.

Beerschot-Wilrijk is nu de enige ploeg die foutloos blijft in de tweede periode. Met 6 punten staan de troepen van Stijn Vreven aan de leiding. Daarachter volgen KV Mechelen en Union (elk 4 ptn), Lommel en Tubeke (3 ptn), Roeselare en Westerlo (1) en OH Leuven (0).