Beerschot-Wilrijk klopt Roeselare en legt druk bij KV Mechelen TLB

12 januari 2019

22u13

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft met 1-2 van Roeselare gewonnen op speeldag 22 van de Proximus League. Na zeven wedstrijden in de tweede periode loopt Beerschot-Wilrijk zo weer drie punten uit op KV Mechelen, dat morgen op bezoek gaat bij Union. Voor Roeselare was het de eerste wedstrijd onder nieuwe coach Juan Gutierrez.

Dante Vanzeir (35.) opende de score voor de Mannekes, Marius Noubissi (44.) verdubbelde die nog voor de rust. In de tweede helft bezorgde Andrei da Silva Camargo (68.) de West-Vlamingen de aansluitingstreffer, maar verder kwam Roeselare niet meer. Juan Gutierrez volgde vrijdag Nano Rivas Alvaro op als trainer op Schiervelde.

In het klassement van de tweede periode leidt Beerschot Wilrijk met zeventien punten, maar KV Mechelen heeft zondag dus nog een wedstrijd tegoed. Roeselare is vierde met acht punten. In de algemene stand telt Beerschot Wilrijk als tweede nu 41 punten, drie minder dan Mechelen. Roeselare is zesde met 21 punten.