Beerschot-Wilrijk in het Kuipje op en over Westerlo om naast KV Mechelen en Union te klimmen ODBS

18 november 2018

18u19 0 Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft zich dankzij een zege in Westerlo naast KV Mechelen en Union gehesen in de strijd om de tweedeperiodetitel in 1B. Net als voor de twee andere favorieten, liep het weliswaar niet van een leien dakje voor de fusieploeg. Voor Westerlo, dat Bob Peeters deze week zijn contract zag verlengen, is het de vierde thuisnederlaag op rij.

De kansen in de eerste helft waren vooral voor Beerschot-Wilrijk, de betere ploeg, in het Kuipje. Tissoudali, Vanzeir en Van Hyfte konden niet verzilveren of vonden Van Langendonck op hun weg. Na de pauze een beter Westerlo, nog steeds zonder de gekwetste Naessens, en via Stephen Buyl kwam het ook op voorsprong. Lang kon het daar niet van genieten. Vier minuten welgeteld: na een handsbal van Biset ging de bal op de stip en Dante Vanzeir zorgde voor de gelijkmaker.

Biset herstelde zijn fout nog door met een ultieme kopbal de 1-2 te voorkomen, maar uit de daaruit resulterende hoekschop viel in minuut 79 de goal wel. De ingevallen Messoudi zag zijn corner ingekopt worden door de Fransman Pierre Bourdin. Net als in de heenronde werd het zo 1-2, waardoor de ‘Mannekes’ net als KV Mechelen (3-2 tegen Lommel) en Union (1-2 bij OH Leuven) goed aan de tweede periode zijn gestart. Ook rode lantaarn Tubeke telt drie punten na winst tegen Roeselare. Westerlo staat in het algemene klassement op een met Lommel gedeelde vierde plaats.