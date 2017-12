Beerschot-Wilrijk houdt de punten thuis tegen Union DMM

19u10 0 BELGA Belgisch Voetbal Beerschot-Wilrijk heeft op de twintigste speeldag van de Proximus League zijn tweede zege op rij geboekt. De Ratten zetten op het Kiel Union opzij met 2-1. In de stand van de tweede periode in 1B blijft Beerschot Wilrijk, de winnaar van de eerste periode, vijfde. Het blijft zo wel de concurrenten binnen schot houden.

Union mist de kans om op gelijke hoogte met Lierse te komen en blijft tweede.

Placca bracht de Antwerpenaren na negen minuten aan de leiding met een knappe volley en Alexander Maes verdubbelde op het halfuur de voorsprong van de thuisploeg met een heerlijk afstandschot. Union scoorde meteen na rust tegen via Martens (49.), maar daar bleef het - ondanks enkele goede kansen voor de Brusselaars - bij.

Union blijft zo op negen punten steken in de tweede periode. Beerschot is met acht punten vijfde. Leider Lierse telt twaalf punten. Gisteren won OH Leuven de openingswedstrijd van de twintigste speeldag in 1B met 2-1 van Lierse.

BELGA

