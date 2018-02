Beerschot-Wilrijk en Westerlo delen punten na doelpuntloze partij XC

09 februari 2018

22u56

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Op de 26ste speeldag van de eerste klasse B hebben Beerschot Wilrijk en Westerlo vanavond de punten gedeeld. De toeschouwers op het Kiel kregen geen doelpunten te zien.

In de drie vorige duels deelden de twee ploegen ook telkens de punten. Vandaag was dat dus ook het geval. De thuisploeg, dat dankzij een eerste periodetitel zeker is van de play-offs, staat op de tweede plek (46 punten) in het algemene klassement en is vierde (15 punten) in het klassement van de tweede periode.

Westerlo klimt in de stand van de tweede periode over Union naar de vijfde plek (13 punten). Union speelt zaterdag op het veld van Roeselare. In het algemene klassement is Westerlo voorlaatste met 24 punten. Daarmee zijn de play-downs onvermijdelijk voor blauw-geel.