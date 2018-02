Beerschot-Wilrijk dankt bekende materiaalman Jos Van Hout, maar tankt net als Cercle Brugge geen vertrouwen Redactie

25 februari 2018

19u29

Bron: Belga 13 Belgisch Voetbal Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge hebben op de 28e en laatste speeldag in de Proximus League (1B) geen vertrouwen kunnen tanken met het oog op de barrages.

Beerschot Wilrijk raakte in eigen huis niet verder een gelijkspel tegen de financieel geplaagde streekgenoot SK Lierse (1-1). In de slotminuut wiste Hoffer het openingsdoelpunt van Lierse-aanvaller Yagan uit. Een gelijkaardig scenario in Brugge, waar Cercle en Westerlo elkaar in evenwicht hielden. Tormin (72') scoorde voor de thuisploeg, nadat Van Eeno (34') de Kemphanen op voorsprong had gebracht. Ook de wedstrijd KSV Roeselare-OH Leuven en Tubeke-Union eindigden op 1-1.

Opvallend was het eerbetoon aan Jos Van Hout in het stadion van Beerschot Wilrijk. De 85-jarige materiaalman van de "Mannekes" werd met een spanddoek met daarop de tekst "Jos Van Hout, van staal, van diamant, maar vooral van goud" in de bloemetjes gezet door de Antwerpse fans. Van Hout gaf de aftrap op 't Kiel. (lees hieronder verder)

De kaarten in de Proximus League waren voor aanvang van de slotspeeldag al definitief geschud. Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge spelen de finalewedstrijden met als inzet de promotie naar de Jupiler Pro League. Op zondag 4 maart (16u00) staat de heenwedstrijd op 't Kiel op het programma. De return in het Jan Breydelstadion wordt op zaterdag 10 maart (20u) afgewerkt.

Cercle verzekerde zich dankzij het punt tegen Westerlo wel van de eerste plaats in de totale stand, die enkel geldt als prestigetitel. OH Leuven en Lierse nemen samen met de verliezer van de finalewedstrijden deel aan Play-off II. Roeselare (35 punten), Union (32), Westerlo (27) en Tubeke (23) strijden vanaf 23 maart om het behoud in de play-downs.