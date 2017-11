Beerschot-Wilrijk blijft na periodetitel steken met nul op zes, Roeselare zet Westerlo opzij DMM

Beerschot-Wilrijkcoach Marc Brys. Belgisch Voetbal Eersteperiodewinnaar Beerschot-Wilrijk is met nul op zes aan de tweede periode begonnen in de Proximus League. Het verloor in eigen huis met 1-2 van OH Leuven.

Het bleef in de topper in Eerste klasse B lang wachten op een doelpunt, maar dan maakte Yannick Aguemon (58., 65.) er meteen twee op zeven minuten tijd, het tweede op strafschop. Hernan Losada (69.) maakte vier minuten later nog de aansluitingstreffer, maar Beerschot-Wilrijk kwam niet verder dan dat.

In de tweede periode is Beerschot-Wilrijk nu pijnlijk laatste met nul op zes. OHL pakt vier op zes en is tweede. In het algemeen klassement springen de Leuvenaars met 30 punten over de "Mannekes", die nog altijd 29 punten tellen. Lierse is met zes op zes leider in de tweede periode.

Belgisch Voetbal Roeselare is te sterk voor Westerlo

Ook Roeselare heeft op de zestiende speeldag in de Proximus League met 2-1 (rust: 0-1) gewonnen. Westerlo kwam na 36 minuten nochtans op voorsprong op Schiervelde, na een strafschopdoelpunt van Wouter Corstjens. Westerlo, dat zijn fans een gratis busreis had aangeboden, leek op weg naar de eerste overwinning sinds 30 september, maar dat was buiten Mathieu Cornet gerekend. De Roeselare-man kroonde zich met twee treffers (64. en 76.) in twaalf minuten tot matchwinnaar.

Met vier op zes staat Roeselare in de tweede periode voorlopig op de tweede plaats, na Lierse, dat het maximum van de punten nog heeft. De Lierenaars wonnen vrijdag al met het kleinste verschil van Cercle Brugge. In de reguliere competitie blijft Westerlo met amper twaalf punten voorlaatste. Met nog twee punten minder is Tubeke rode lantaarn. De Waals-Brabanders gaan zondag op bezoek bij Union.

