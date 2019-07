Beerschot wil dat competitie uitgesteld wordt zodat ook zij nog in 1A kunnen aantreden KDC/ODBS

10 juli 2019

18u09 56 Operatie Propere Handen Beerschot reageerde via ondervoorzitter Walter Damen op het slechte nieuws dat de club niet kan profiteren in het matchfixingschandaal, waarin het BAS vandaag besliste dat KV Mechelen toch niet moet zakken. “We beraden ons over juridische stappen, maar vragen de bond nu al om de competitie uit te stellen zodat ook Beerschot in 1A kan aantreden. Want dit is oneerlijk.”

Dit is een voetballand als België onwaardig. Uiteraard kan er een ingebrekestelling aan het adres van de bond volgen Walter Damen

Damen lichtte eerst toe hoe het BAS tot haar beslissing kwam. “Degradatievorderingen moeten na 15 juni van het betrokken seizoen onontvankelijk worden verklaard. De Geschillencommissie Hoger Beroep was van mening dat ‘het betrokken seizoen’ sloeg op het seizoen waarin de feiten aan het licht kwamen, het BAS niet. Dat is hun interpretatie natuurlijk, maar een wel heel strikte en niet naar de geest van de wet. We trappen geen open deur in als we stellen dat dit voor iedere club vanaf nu een vrijgeleide geeft om matchen te fixen. Want die deadline van 15 juni kan toch niet gehaald worden. Dit is een voetballand als België onwaardig, zeker gelet op de internationale uitstraling die dit land wil hebben.”

“Dit is klaarblijkelijk een slecht geschreven reglement. De bond heeft één taak: in communicatie gaan met haar leden. Als het BAS zegt dat de reglementen van de bond onduidelijk zijn en als de bond vervolgens zegt ‘het is wat het is’, dan is dit geen eerlijke sport. Dan laat dit een heel zuur gevoel achter. Er gaat ook heel veel hoongelach zijn. De geloofwaardigheid van de bond is zo weg. We beraden ons nu over verder juridische stappen. Uiteraard kan er desnoods een ingebrekestelling volgen. Dat is denk ik een heel eerlijke vraag.”

“We vragen dat de Bond en de Pro League op korte termijn haar verantwoordelijkheid opneemt. Zowel de bondsprocureur als de Geschillencommissie achten de poging tot matchfixing bewezen. Beerschot vraagt nu dat eerlijke ploegen niet worden afgestraft en hoopt dat de competitie uitgesteld kan worden zodat wij ook in 1A kunnen aantreden. Dat zou alleen maar eerlijk en rechtvaardig zijn.”

De euforische reactie bij KV Mechelen? “Een vrij logische reactie. We gaan daar niet schamper over doen. Dit was niet de verantwoordelijkheid van de KVM-fan, wel van voetbalbond. Zij moeten dit probleem oplossen.”

“Ten slotte wil ik nog aan alle supporters zeggen dat ons project gewoon verder gaat, ondanks dat we onrechtvaardig behandeld zijn. Wij werken verder tot we in 1A zitten. We waren voorbereid op 1A, maaar met 1B in achterhoofd. De mogelijke economische en financiële schade is intern al even besproken. Indien het toch 1B wordt, zal dit geen financieel rampjaar zijn en dan gaan we er weer voor. We bouwen verder. Onze twee investeerders blijven sowieso aan boord, de ploeg is al versterkt met 1A-waardige spelers. Wij zitten hier niet als geslagen honden. We hebben met 7.000 abonnees ook absolute luxe. De logehouders hebben bevestigd, alle oude sponsors hadden ook al bevestigd. We hadden enkele nieuwe sponsors. Met hen bespreken we of ze in 1B eventueel ook willen blijven.”