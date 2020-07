Beerschot wijkt uit naar Tubeke om promotiefinale voor te bereiden Redactie

30 juli 2020

14u58 2 Belgisch voetbal Door het verbod van ploegsporten op Antwerps grondgebied moest Beerschot op zoek naar een alternatief om de terugmatch van de promotiefinale tegen OH Leuven voor te bereiden. De club heeft dat alternatief gevonden: Beerschot traint nu op het oefencomplex in Tubeke.

Gouverneur Berx maakte maandagavond bekend dat ploegsporten voor mensen ouder dan 18 jaar niet toegestaan zouden zijn gedurende vier weken. In principe betekent dat dat Antwerp, Beerschot, KV Mechelen en Westerlo niet meer op hun eigen oefenvelden mogen trainen en ook geen thuiswedstrijden mogen afwerken.

Maar Beerschot heeft zondag een belangrijke afspraak in de agenda. Dan speelt het de terugwedstrijd van de promotiefinale tegen OH Leuven. Die wordt in Leuven gespeeld. Om die wedstrijd voor te bereiden is Beerschot uitgeweken naar Tubeke. Daar werden voertuigen van de club gespot. Afhankelijk van de trainingsvormen en de intensiteit kan het zijn dat Beerschot ook de komende dagen daar vertoeft, al behoort een contactloze training op de eigen velden ook tot de mogelijkheden.

