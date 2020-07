Beerschot-voorzitter Francis Vrancken euforisch: “We verdienen onze plek in 1A” KDC

31 juli 2020

16u14 6 Beerschot “Een euforisch gevoel.” Dat overheerst bij Beerschots voorzitter Francis Vrancken nu het honderd procent zeker is dat zijn club naar 1A mag promoveren. Het pijnlijke verleden – met twee op het nippertje gemiste promoties in de voorbije twee jaren – is daarmee meteen weggeveegd. “Structureel staan we nu trouwens verder dan toen.”

Zeven jaar nadat het oude Beerschot failliet ging, beukt het nieuwe Beerschot de poort naar 1A open. Dat de promotie op een wat aparte manier tot stand kwam, kan de pret op het Kiel niet drukken. “Wij zijn héél gelukkig”, laat voorzitter en aandeelhouder Francis Vrancken weten. “We zijn altijd blijven geloven in de optie van 18 clubs in 1A en nu is het dus zo ver. Dit is een mooie beloning voor alle inspanningen en investeringen die we in de voorbije jaren deden. Uiteindelijk vind ik dat we onze plaats in 1A ook echt wel verdienen, gezien het knappe parcours dat deze club sinds 2013 heeft afgelegd.”

De verloren finales tegen Cercle Brugge (in 2018) en KV Mechelen (2019) zijn bij deze in één klap weggeveegd. “Vlak na die nederlagen leek het er op dat we telkens weer een stapje terug moesten zetten. Maar in werkelijkheid was dat niet zo”, merkt Vrancken op. “Achter de schermen werd al die tijd keihard gewerkt om onze basis stabieler te maken. De intrede van bijkomende investeerder, Philippe Verellen (die begin juli werd aangekondigd, red.), was eens te meer een stap in de goede richting. Nuchter bekeken is het nu een beter moment om te promoveren dan één of twee jaar geleden, gewoon omdat we meer solide zijn geworden. We kunnen in de toekomst echt wel iets gaan betekenen in 1A. De promotie kan trouwens onze stadionplannen ook in een stroomversnelling brengen.”

Bloemetje naar Losada

Vrancken staat er verder op om een bloemetje te gooien naar trainer Hernan Losada en zijn spelersgroep. “Nadat Hernan dit seizoen het roer overnam, begon het echt goed te lopen. We zijn er van overtuigd dat we met hem een vakman in huis hebben. Onze spelers hebben het eveneens prima gedaan. Er rest ons voor de start van de nieuwe competitie bijzonder weinig tijd om nog bijkomende versterking te halen, wat vanzelfsprekend een nadeel is, maar ook met onze huidige selectie gaan we ons mannetje kunnen staan.”

Voor de grote rentree op het hoogste niveau werkt Beerschot zondag eerst nog wel de return van de finale in 1B af. “We hebben veel respect voor OH Leuven en zijn blij dat ze samen met ons naar 1A kunnen, maar zondag gaan we er wel alles aan doen om hen te kloppen”, belooft Francis Vrancken. “Onze ploeg heeft uiterst gefocust naar die match toegeleefd. Nu willen we de kroon op het werk zetten. Stijgen als kampioen heeft toch altijd nog net iets meer. Een ontvangst op de Grote Markt en een feestje met de supporters zal er in de gegeven omstandigheden jammer genoeg niet in zitten. Maar als we echt de titel zouden pakken, maken we dat later wel eens goed.”

Lees ook:

Ze zijn eruit: Pro League kiest voor competitie met 18 clubs en mini-play-offs, gedurende twee jaar

Van het faillissement naar 1A: de heropleving van Beerschot in 13 stappen (+)