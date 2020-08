Beerschot verwacht geen claim meer van Westerlo en hoopt dat promotie stimulans is voor nieuw stadion Redactie

01 augustus 2020

18u26 0

Het nieuwe voorstel van de Pro League om achttien clubs in 1A toe te laten komend seizoen werd door een grote meerderheid van de clubs aanvaard. Met Westerlo stemde er slechts één club tegen. De Kempense club bekijkt onderzoekt momenteel haar mogelijkheden bij een juridische procedure, maar bij Beerschot verwachten ze geen nieuw juridisch getouwtrek meer. De promovendus voelt zich klaar voor 1A en sprak ook over een nieuw stadion. "Hopelijk is dit een extra stimulans om te gaan bouwen op Petoleum Zuid. In 2026 moet het stadion er zeker zijn. En hopelijk sneller."

"We weten niet wat Westerlo nog van plan is", reageerde voorzitter en mede-eigenaar Francis Vrancken. "Ik denk dat deze beslissing van de Pro League wel definitief is. Westerlo zal dat ook wel begrijpen. Ze moeten zich richten op hun plaats in 1B."

Bestuurder Luc Neefs, die Beerschot gisteren vertegenwoordigde op de algemene vergadering van de Pro League, rekent ook niet meer nieuwe procedures. "Westerlo heeft geen verdedigbaar juridische grond om haar claim hard te maken. Er werd ook afgesproken binnen de Pro League om nog in dialoog te treden met Westerlo en een akkoord te bereiken met de club. Zo willen we nieuwe procedures vermijden."





Neefs kon ook nog bevestigen dat Beerschot, net als OH Leuven, op de algemene vergadering ermee akkoord ging de eerstvolgende twee seizoenen in 1A slechts de tv-rechten van 1B te ontvangen. De club ontvangt geen bijkomende tv-rechten zoals de zestien andere clubs in 1A.

Petoleum Zuid

Intussen heeft de Pro League de kalender met achttien ploegen voor 1A bekendgemaakt. "We gaan ervan uit dat er in augustus in de provincie Antwerpen kan getraind en gespeeld worden", zegt Neefs. "Het is niet de bedoeling dat de Antwerpse clubs in augustus alleen maar uitwedstrijden zullen spelen. Dat zou niet fair zijn voor een normaal competitieverloop. Zonder een akkoord met de overheid moet de kalender wel opnieuw herzien worden.”

Beerschot voelt zich klaar voor 1A, maar beseft wel dat er qua infrastructuur een inhaalbeweging moet gemaakt worden. Een volledig nieuw stadion is aan de orde. De gesprekken met de stad over de locatie Petoleum Zuid zijn lopende. “Na 2026 hebben we geen stadion meer. Dan moet het er zeker zijn. En hopelijk sneller.”

