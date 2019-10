Beerschot verliest nu ook eerste match onder Losada tegen Westerlo AB

11 oktober 2019

22u57

Bron: Belga 0 Proximus League Westerlo is vrijdag op de tiende speeldag van de Proximus League met 1-2 gaan winnen bij Beerschot en mengt zich weer helemaal in de strijd om de periodetitel. De thuisploeg werkte zijn eerste wedstrijd af met Hernan Losada in plaats van de ontslagen Stijn Vreven als hoofdcoach, maar moet na een nieuwe nederlaag de periodetitel vergeten.

Gilles Dewaele (12.) maakte al heel vroeg het openingsdoelpunt voor de Kemphanen. Ambroise Gboho (64.) bracht Westerlo op rozen, al scoorde Raphael Holzhauser (85.) kort voor affluiten vanop de penaltystip wel nog voor de Beerschotse aansluitingstreffer. Verder dan dat kwam de vicekampioen van de voorbije twee seizoenen in de Proximus League niet.

In het klassement rukt Westerlo voorlopig op van vier naar twee, met evenveel punten als leider OH Leuven, dat zaterdag nog op bezoek gaat bij Rode lantaarn Roeselare. Beerschot is pas vijfde en kijkt aan tegen een achterstand van acht punten ten opzichte van Leuven en Westerlo, en dat terwijl er nog maar vier wedstrijden te spelen zijn.

