Beerschot valt licentie van KV Mechelen aan

07 oktober 2019

21u40

Bron: Belga 30 Belgisch voetbal Beerschot gaat vanmiddag (om 11u45) voor de Licentiecommissie van de KBVB pleiten dat KV Mechelen bij zijn aanvraag gelogen heeft om zijn huidige proflicentie te bekomen.

De Licentiecommissie ontvangt de vertegenwoordigers van Beerschot op de bondszetel, na een klacht tegen de toekenning van de proflicentie aan KV Mechelen. Dat bevestigde bondswoordvoerder Pierre Cornez. De klacht van Beerschot dateert al van juli, maar pas drie maanden later wordt ze behandeld. De Ratten waren verbouwereerd dat KV Mechelen door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) wel schuldig werd bevonden aan matchfixing, maar daar niet met de degradatie voor werd bestraft. Dat betekende ook dat Beerschot in 1B moest blijven. De veroordeling voor KV Mechelen kwam er in het kader van ‘Operatie Zero’. Dat onderzoek draait onder meer rond competitievervalsing bij de wedstrijd tussen Malinwa en Waasland-Beveren van 11 maart 2018.

Licentie intrekken

Advocaat Thomas Gillis liet meteen na de uitspraak weten de zaak niet te laten rusten. De Beerschotadvocaat vond het immers niet alleen schandalig dat daden van matchfixing geen degradatie opleverden, hij kon er ook niet bij dat zo’n veroordeling volgens het bondsreglement geen grond vormt om een proflicentie in te trekken. Daarom stuurde Gillis een boze brief naar de Licentiecommissie. Die klacht slaat op de licentie voor het seizoen 2019-2020 en wordt vandaag dus behandeld.

Gillis zal onder meer pleiten dat KV Mechelen de formulieren voor de licentieaanvraag niet waarheidsgetrouw heeft ingevuld. De advocaat kon die documenten niet inkijken, maar beweert dat de veroordeling tot matchfixing een voldoende bewijs van doortraptheid is. Onjuiste verklaringen aan de Licentiecommissie vormen wel een grond om een licentie in te trekken. Beerschot geeft zichzelf weinig slaagkans, omdat de competitie in 1A al tien speeldagen ver is. Gillis had gehoopt nog voor de competitiestart gehoord te worden door de Licentiecommissie.

Behalve met een procedure via de voetbalbond schermt Beerschot nog met een burgerrechtelijke procedure en een annulatieverzoek om de uitspraak van het BAS aan te vechten.