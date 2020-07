Beerschot stelt Jan Van den Bergh (ex-OHL) voor: “Een enorm bizarre situatie” KDC/BF

27 juli 2020

13u00 4 Belgisch voetbal 1B-finalist Beerschot heeft vanochtend zijn nieuwste aanwinst Jan Van den Bergh officieel voorgesteld. Pikant detail: de 25-jarige centrale verdediger speelde in de heenmatch van de promotiefinales nog mee met OH Leuven. “Beide ploegen zijn klaar voor 1A. Een echte favoriet is er niet”, oordeelt Van den Bergh.

Jan Van den Bergh wordt door Beerschot overgenomen van AA Gent, maar in de maanden voor de corona-uitbraak werd hij uitgeleend aan OH Leuven. De return van de 1B-finale zal de linkspoot nu dus in het andere kamp beleven.

“Dit is een enorm bizarre situatie”, beaamt Van den Bergh, die zondag niet speelgerechtigd is. “Ik heb in Leuven een mooie periode gekend en kan niks slechts zeggen over die club, maar nu hoop ik natuurlijk dat Beerschot het haalt. Een uitgesproken favoriet is er niet. Zowel Beerschot als OHL zijn als club klaar om de stap naar 1A te zetten. Het zijn twee gelijkwaardige ploegen en het wordt hoe dan ook een felbevochten wedstrijd.”

Project

Van den Bergh wil dolgraag naar 1A en genoot naar eigen zeggen interesse van verschillende teams uit de hoogste afdeling. Toch besloot hij niet te wachten op zekerheid omtrent de promotie om voor Beerschot te tekenen. “Ik wou niet overkomen als opportunist en de finale afwachten. Door nu al de knoop door te hakken, wil ik de fans en de club tonen dat ik het project op het Kiel genegen ben. Eerder speelde ik hier al drie jaar. Ik beleefde bij Beerschot mijn doorbraak als profvoetballer en ben er altijd graag geweest. Dat gevoel veeg je niet zomaar weg.”

Dat het bij AA Gent niet uitdraaide zoals gehoopt, had voor een groot stuk te maken met de zware hoofdblessure die Van den Bergh op het einde van zijn eerste Beerschotperiode opliep. In de nasleep daarvan gaf de speler enkele prikken richting de Kielse medische staf. “Er zijn wat fouten gebeurd, maar ook langs mijn kant”, sust Van den Bergh nu. “Ik was misschien te gretig om snel weer te spelen. Nu goed, dat is intussen allemaal uitgepraat. Het belangrijkste is dat ik al geruime tijd geen last meer heb van die blessure. Tijdens mijn eerste match met Leuven scoorde ik zelfs met het hoofd. Schrik heb ik dus ook niet meer.”