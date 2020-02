Beerschot pakt na misstap Westerlo periodetitel en wordt uitdager van OHL voor promotie KDC/GVS

28 februari 2020

22u28 32 Proximus League Na OH Leuven is Beerschot de tweede ploeg die straks de promotiefinales van 1B gaat spelen. Paars-wit zette vanavond een beter resultaat neer dan concurrent Westerlo en pakte zo de tweede periodetitel. De omstreden ‘replay’ van Virton-Beerschot wordt meteen overbodig.

Beerschot zag tijdens de opwarming draaischijf Raphael Holzhauser (zeven goals en zeven assists in deze competitie) uitvallen en boette op die manier onvermijdelijk in aan creativiteit. Maar de ploeg van trainer Hernan Losada zit in zo’n fase dat de bal meer goed dan slecht valt. Ook zonder Holzhauser verliep de eerste helft volgens een ideaal scenario voor de Antwerpenaren.

Na een langgerekte studieronde kon Beerschot in minuut 19 op voorsprong klimmen. Een scherp aangesneden vrije trap van Grisez werd door Frederic Frans keihard binnen gekopt. Het was al de tweede goal in drie weken voor de centrale verdediger. Van een geslaagde winteraankoop gesproken.

De fel geplaagde spelers van Lokeren hadden de verdienste dat ze na die 0-1 de kopjes niet liet hangen. Onder impuls van aanjager Jelle Van Damme bleven de Waaslanders er voor gaan. Dat leidde voor de pauze tot twee reuzenkansen, eentje voor Benchaib en eentje voor Ben Harush. In beide gevallen schudde Beerschots doelman Vanhamel een prachtsave uit zijn mouwen. Omdat Westerlo aan de rust 0-0 gelijk stond op Union, zat Beerschot halfweg virtueel in de finale.

Als het er na 45 minuten al mooi uit zag voor Beerschot, dan zag het er na 53 minuten ronduit schitterend uit. In geen tijd kwam Westerlo achter tegen Union, verdubbelde Noubissi namens Beerschot de score en liepen Lokerenaars Ben Harush en Van Damme allebei tegen hun tweede gele kaart aan. Game over op Daknam, van dan af aan was het enkel aftellen en luisteren naar het scoreverloop in Union-Westerlo.

Het aftellen duurde trouwens nog wat langer dan voorzien, want de Lokerse spionkop liet zijn frustraties de vrije loop en gooide op een gegeven moment allerhande projectielen op het veld. Scheidsrechter Wim Smet had geen andere keuze dan de match even stil te leggen. Uiteindelijk veranderde er in Lokeren niets meer, terwijl Westerlo met 3-1 de boot in ging. Beerschot gaat zo voor het derde jaar op een rij naar de finales. Daarin ontvangt men eerst OHL. Een week later staat in Leuven de allesbeslissende terugmatch op het menu.

