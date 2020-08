Beerschot over transferpolitiek: “Blijven onze centen tellen, maar in 1A kan je niet alleen mikken op vrije spelers” KDC

19 augustus 2020

18u06 0 Beerschot In minder dan zeven dagen gaf Beerschot meer uit aan transfers dan in de voorbije zeven jaar samen. Voor de Nigeriaan Blessing Eleke en de Japanner Musashi Suzuki samen legde paars-wit naar verluidt een kleine drie miljoen euro op tafel. “Zulke sommen betalen is even slikken, maar waar we nu staan moet je dat durven doen”, zegt Beerschotvoorzitter Francis Vrancken over die stijlbreuk.

Beerschot stelde vanochtend de nieuwe spits Musashi Suzuki voor aan de pers. Aangezien het Kielse transferhuiswerk nu grotendeels af is (op eventueel nog een middenvelder en enkele jeugdige opportuniteiten na) maakten voorzitter Francis Vrancken en bestuurder Jan Van Winckel een eerste balans op van de mercato. Opvallend is dat Beerschot – eigenlijk voor het eerst sinds de doorstart – stevige transfersommen heeft opgehoest. In die zin dat we mogen spreken van een soort van stijlbreuk.

“Het klopt dat dit een beetje atypisch is voor ons”, aldus Francis Vrancken, die naast voorzitter één van de drie aandeelhouders is van de club. “En natuurlijk is het even slikken als onze technische commissie vraagt om zo’n grote transfersom neer te tellen, maar ik vind dat we dat soms moeten durven doen. We blijven uiteraard goed onze centen tellen, maar in 1A kan je niet alleen mikken op vrije spelers. We zien deze aankopen ook gewoon als goede investeringen.”

Bij Beerschot is men er van overtuigd dat jongens als Eleke (anderhalf jaar geleden nog op de radar bij Anderlecht) en Suzuki later zullen kunnen worden doorverkocht met een meerwaarde. “We hebben een correcte prijs betaald”, stelt Jan Van Winckel, die mee in de technische commissie zetelt. “Ik wil er trouwens op wijzen dat de transfermarkt in deze coronatijd wat anders in mekaar zit. Financieel stabiele clubs zoals de onze – met dank aan de inbreng van onze investeerders en trouwe sponsors en supporters – kunnen nu prima zaken doen. Daar hebben we van geprofiteerd. Bovendien is het zo dat het als 1A-club makkelijker is om een deal af te ronden. In 1B zijn er ook clubs die geld hebben, maar niet elke speler wil naar 1B komen.”

Beerschot trok de portefeuille nu dus ver open voor twee buitenlandse spelers zonder enige ervaring in onze competitie. Jan Van Winckel erkent dat dit laatste gegeven enig risico met zich meebrengt, maar hij ziet het wel als een berekend risico. “Eleke was al actief in verschillende Europese landen, dus hij zal ook in België wel kunnen aarden. En Suzuki is een Japanner. Die staan er voor bekend om zich snel aan te passen. In de gesprekken die we met hem hadden, gaf Musashi overigens een hele nuchtere en volwassen indruk. Dat zijn toch belangrijke factoren. Vergeet verder niet dat we deze zomer met Jan Van den Bergh en Dario Van den Buijs twee goede Belgen in huis haalden. En Abdoulie Sanyang kent de Belgische competitie.”

Tot slot nog dit: van Beerschots Engelse zusterclub Sheffield United moet op korte termijn op transfervlak niets worden verwacht. “De jongeren die daar in aanmerking kwamen voor een uitleenbeurt, speelden op posities die bij ons al goed bezet waren. Het leek ons dus niet opportuun om ze naar Antwerpen te sturen om te rijpen”, besluit Van Winckel. “De contacten met Sheffield zijn uitstekend, maar spelers vanuit die hoek zullen er normaal in de eerstvolgende maanden niet komen.”

Lees ook:

Hoe “echte toptransfer” Musashi Suzuki al scoort voor Beerschot nog voor hij op het veld heeft gestaan