Beerschot op één match van periodetitel in 1B: "Wij verdienen het meer dan Leuven"

Kristof De Cnodder

10u00 5 Photonews Mo Messoudi (links) en Hernan Losada, de ervaren gidsen van Beerschot-Wilrijk. Belgisch Voetbal In 1B kan Beerschot-Wilrijk vandaag op het veld van Union de eerste periodetitel pakken. Daarvoor rekent de Antwerpse fusieclub eens te meer op ervaren gidsen Hernan Losada (35) en Mo Messoudi (33), die hun ploeg al heel het seizoen naar een hoger niveau tillen. "Beerschot-Wilrijk verdient die periodetitel het meest", vinden de routiniers.

Wie Beerschot afgelopen weekend in een regie van Losada en Messoudi zag schitteren tegen Roeselare, twijfelt er niet aan: deze ploeg wordt straks gewoon periodekampioen. "Door de 5-0 winst van vorige week hebben we de kaarten verlegd. Ons doelsaldo is nu beter dan dat van concurrent OHL en dat maakt dat we straks vooral op onze eigen prestatie kunnen focussen", zegt Messoudi. "Als we zelf winnen ziet het er goed uit", vult Losada aan. "Dan moet Leuven al met drie goals verschil winnen op Lierse en da's niet evident."

Losada en Messoudi zijn het er over eens dat Beerschot meer recht heeft op de periodetitel dan OHL. "Onze rechtstreekse duels eindigden twee keer op een gelijkspel, maar telkens waren we de betere ploeg. Op basis daarvan vind ik dat we het meer verdienen. We hebben ook nog geen enkel punt gestolen, wel integendeel", stelt Losada onomwonden. "Vergelijk ook eens onze met hun doelpunten. Bij ons vallen de goals meestal na een mooi uitgespeelde aanval, terwijl OHL vaak scoorde uit een stilstaande fase", merkt Messoudi op.

Eigen identiteit

Voor het betere (combinatie)spel moest je de afgelopen dertien speeldagen inderdaad op het Kiel zijn. "Trainer Marc Brys heeft de ploeg een eigen identiteit gegeven: altijd en overal willen we verzorgd over de grond voetballen", geeft Losada aan. "De veldbezetting durft wel eens veranderen - we zijn tactisch erg rijp en flexibel - maar de basisfilosofie blijft steeds dezelfde", bevestigt Messoudi. "Dat de trainer de voorbije dagen in beeld kwam bij twee eersteklassers is logisch, gezien het parcours dat hij hier het voorbije anderhalf jaar aflegde." "Maar ik vind het even logisch dat de coach blijft, want in deze situatie kon hij ons toch niet inruilen voor een staartploeg in 1A?", knipoogt Losada.

Brys zelf nam het woord 'periodetitel' de voorbije maanden trouwens niet graag in de mond. Messoudi durfde die ambitie al na een paar matchen uitspreken. "Officieel was ons doel altijd de top vier, maar ik kon ik me al snel niet meer inhouden", lacht de geboren Antwerpenaar. "In de voorbereiding had ik al gemerkt dat we ons konden meten met ploegen uit 1A." "Het was slim van de club om het enkel over de top vier te hebben. Toch had ik zelf na de openingswedstrijd ook al het gevoel dat er meer in zat", beaamt Losada.

Kleinste budgetten

Hoe dan ook tart dit Beerschot de voetballogica. Paars-wit komt uit de amateurreeksen, heeft één van de kleinste budgetten en smalste kernen in 1B en kon lang slechts over één spits beschikken. "Als we het halen, is dat een mirakel", grijnst Messoudi. "Andere clubs hebben meer financiële middelen. Wij vonden dan weer een ideale mix in de kleedkamer tussen ervaring en jong talent", verklaart kapitein Losada het succes. "Jongens als Tom Pietermaat, Alex Maes, Jan Van den Bergh en Fessou Placca speelden nooit op het hoogste niveau, maar gaan gewoon mee in de flow. Zij vormen het kapitaal van de club. Placca is volgens mij zelfs tien miljoen waard."

Boegbeelden Losada en Messoudi zelf mogen ook een pluim op hun hoed steken voor de knappe campagne tot nu toe. In de herfst van hun carrière wervelen de twee boezemvrienden als vanouds en samen zijn ze goed voor de helft van Beerschots doelpuntentotaal. "Ons geheim? Dat we gretig zijn en blijven", verklapt Losada. "Zelfs toen we vorig seizoen samen op vakantie waren in Los Angeles waren Mo en ik al aan dit seizoen aan het denken." "Toen we opnieuw bij Beerschot tekenden, spraken we allebei de ambitie uit om ooit met 'onze' club terug te keren naar het hoogste niveau. We willen alles doen om dat doel te bereiken. Sommige mensen deden daar wat lacherig over, maar ik stel vast dat we er nu niet eens zo ver meer af staan", besluit Messoudi.