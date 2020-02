Beerschot neemt grote optie op periodewinst na moeizame zege tegen Lommel Redactie

23 februari 2020

18u15

Bron: Belga 1 Voetbal Beerschot heeft zondag op de 27e speeldag van de Proximus League (1B), de dertiende en voorlaatste van de tweede periode, een moeizame 2-1 zege behaald tegen Lommel. De Kielse Ratten blijven dankzij de winst volop in de running om de tweede periode te winnen. De beslissing valt op de laatste speeldag.

Beerschot ging in de eerste helft nadrukkelijk op zoek naar de 1-0, maar Sanusi en Noubissi troffen de paal. Vlak na de koffie sloeg Lommel toe via Jamal Aabbou (50.), die de 0-1 voor zijn rekening nam. Beerschot voerde de druk op. Marius Noubissi (72.) verloste de thuisploeg achttien minuten voor tijd. Diezelfde Noubissi (82.) zette tien minuten later de scheve situatie helemaal recht.

Eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven en Union openden vrijdag de 27e speeldag met een spektakelstuk aan Den Dreef. De Brusselaars wonnen met 3-5. Westerlo klopte zaterdag in de topper Virton met 2-1, en Roeselare en het geplaagde Lokeren deelden de buit (2-2).

In de stand van de tweede periode staan Westerlo en Beerschot (elk 23 ptn) samen aan kop. Virton volgt als derde met twintig punten, waarvan er drie hangende zijn in afwachting van een definitieve uitspraak over de wedstrijd tegen Beerschot. De stand bovenin kan dus nog stevig doorheen geschud worden. Union (19 ptn) is vierde voor OHL (17 ptn) en Lommel (15 ptn). Roeselare (14 ptn) en Lokeren (7 ptn) sluiten de rij.

In de algemene stand blijft het onderin spannend. Lommel (26 ptn) houdt daar als zesde nipt Roeselare (25 ptn) achter zich. Rode lantaarn Lokeren (20 ptn) moet al zeker barrages om het behoud afwerken.

Westerlo maakt op de laatste speeldag de trip naar Union, terwijl Beerschot de bus opstapt naar Lokeren. Virton ontvangt OHL en Lommel speelt gastheer voor Roeselare. De vier partijen staan vrijdag (20u30) op de planning.

Vanaf dit seizoen nemen de nummers één tot en met zes uit 1B (inclusief de kampioen) deel aan play-off 2, net als de nummers zeven tot en met zestien uit 1A (inclusief de degradant). Deze zestien teams worden in PO 2 onderverdeeld in vier poules van vier ploegen. De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse. PJB

